Беседа Путина и Нетаньяху не заставит Израиль отказаться от атак против Ирана в Сирии

Москва, 27 декабря. Израиль не откажется от атак против Ирана в Сирии, несмотря на беседу президента России Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил кандидат исторических наук, эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он назвал переговоры руководителей Израиля и России важным событием, однако напомнил, что такие беседы проводились не один раз.

«Россия неоднократно указывала израильскому руководству, что нанесение ударов по территории САР — это неправомерные действия и нарушение территориальной целостности Сирии», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом «НьюИнформ».

По его словам, Израиль атаками в Сирии действует против боевиков, настроенных против израильской стороны, не обращая при этом внимания на нормы международного права.

«Действия израильских военных — это нарушение международного законодательства. Такие переговоры имеют положительный эффект, и Израиль заявляет, что наносит удары только по военным объектам, но зачастую под эти удары попадают и мирные жители, и есть жертвы», — объяснил Борис Долгов.

Он выразил уверенность в том, что Тель-Авив не прекратит атаковать территорию САР. С точки зрения собеседника издания, переговоры будут иметь результат, однако говорить о возможности прекращения воздушных рейдов и ударов по ближневосточной республике еще рано.

Напомним, телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 26 декабря. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе речь могла идти об ударах авиации Израиля по территории ближневосточной республики 23 декабря.