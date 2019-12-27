Эксперт назвал самые позитивные и негативные моменты для автомобилистов в 2019 году

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин назвал главными событиями в жизни автомобилистов в уходящем году облегчение процесса регистрации транспортных средств и ввод в строй федеральной трассы М11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Глава «Движения автомобилистов России» (ДАР) в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей подвел итоги 2019 года в плане событий, которые тем или иным образом касаются тех, кто за рулем. При этом он обратил свое внимание не только на позитивные моменты, но и, как и следовало ожидать, на негативные. С них он и начал.

«Цены на бензин растут всегда»

«Чего-то уж такого экстраординарного и глобального не произошло, но на некоторых тенденциях остановиться можно, — сказал Похмелкин. — С чего хотелось бы начать, так это с того, что в уходящем году продолжилась политика в отношении автовладельцев, которую наше государство и раньше проводило. А именно — рост поборов. Автомобилисты платят все больше и больше».

Так, например, очередной виток совершили цены на топливо. И это произошло, несмотря на определенные меры правительства РФ, предпринятые специально для того, чтобы как-то сдержать подорожание бензина и компенсировать нефтяным компаниям их потери.

«У нас ведь, чтобы ни происходило, какие бы там макроэкономические вещи не имели место, все равно цены на автомобильное топливо растут, — посетовал глава ДАР. — Нефть дорожает — цены растут, нефть дешевеет — цены все равно растут. Это факт такой совершенно четкий и очевидный».

Еще один признак текущего года — более широкое распространение мест для парковки автомобилей, за которые надо платить. Причем в столице данный процесс движется просто семимильными шагами.

«В ряде регионов, вслед за Москвой, ввели платные парковки, — отметил собеседник ФАН. — А в Москве они стали просто запредельно дорогими. И, в общем, вплотную приближаются к МКАДу. Скоро в пределах кольцевой автодороги бесплатно поставить машину будет уже невозможно. Это все тоже к вопросу о поборах».

Кроме того, продолжился процесс ужесточения наказаний в отношении автомобилистов, напомнил автоэксперт, причем лично он не считает это положительно влияющей мерой.

«В 2019 году вступил в силу ряд законов, которые усилили наказание за пьяное вождение, повлекшее тяжкие последствия, а также за другие правонарушения, — сказал кандидат юридических наук. — Здесь ничего не меняется. Не меняется, к сожалению, и статистика».

На вопрос о том, разве это плохо — еще серьезнее, чем раньше, наказывать за езду за рулем в нетрезвом виде, Похмелкин заявил, что толку все равно никакого нет.

«Вот почему я против таких решений, — вопросил он. — Они создают иллюзию, что вот все сразу изменится к лучшему. У нас, между прочим, раньше пьяный водитель, сбивший человека, получал 9 лет лишения свободы. Я вас уверяю, вот спроси любого в трезвом уме и памяти: «Ты хочешь сесть на 9 лет?». Да ни на один год никто не захочет сесть! Понимаете? И пьяными за руль все равно садятся».

По словам собеседника ФАН, многие наивно думают, что их-то уж точно, как говорится, «пронесет, ничего не случится, все будет нормально».

«Реальные меры, так сказать, надо принимать по предупреждению правонарушений, и они связаны не с наказаниями, — сказал председатель «Движения автомобилистов России». — И у нас же есть позитивный опыт, не нынешнего, правда, года, но в этом он как бы закреплен».

«Когда уже отменят ТО?»

Эксперт имеет в виду то, что, например, люди стали чаще пристегиваться, причем не потому, что их штрафуют за непристегнутый ремень — за это штрафуют как раз единицы.

«Пристегиваться стали, думаю, процентов 80, точно, — заверил он. — Во всяком случае, в иномарках чуть ли не все 100%. Еще пешеходов стали гораздо лучше пропускать. И тоже не потому, что штрафуют за «непропуск». Так что есть позитивные изменения, связанные с тем, что все-таки идет воздействие на причины, а не только вводятся карательные меры. Но тут больше заслуга общества, а не государства».

Конечно же, глава ДАР не мог не коснуться такого насущного и регулярно вызывающего бурную полемику вопроса, как обязательное автострахование.

«Что касается ОСАГО, да, тут тоже все ожидаемо, — отметил он. — Правда, наиболее серьезные изменения произойдут, наверное, уже в следующем году. Но все равно ползуче растут тарифы ОСАГО. Несмотря на то, что это противоречит закону».

Есть, впрочем, по этой теме и положительный момент, сказал автоэксперт. Это — все более широкое внедрение электронных полисов, что он считает весьма прогрессивным моментом.

«Еще из позитивного отметил бы улучшения в деле регистрации транспортных средств, — заявил Похмелкин. — Намного облегчился процесс — сейчас, конечно, зарегистрировать машину стало куда проще, чем это было раньше».

Но при этом, по его мнению, абсолютно ничего не меняется в лучшую сторону в вопросе технического осмотра.

«Сколько мы уже говорим, что его надо отменить, — воскликнул глава ДАР. — Отменить для частных автовладельцев. И, наоборот, нужно ужесточать правила прохождения ТО в отношении тех, кто осуществляет коммерческие и пассажирские перевозки. Увы, в этом плане ничего не делается. Принимаются какие-то смешные законы, что вот, например, надо фотографировать. Но главное, что эта процедура никакой другой функции, кроме фискальной, не выполняет».

Во весь рост обозначилась в нынешнем году еще одна крайне острая проблема — фотовидеофиксация нарушений Правил дорожного движения. Прежде всего, как указывает эксперт, за счет причастности к этому делу частных компаний.

«Выяснилось, что до 80-90 процентов денег со штрафов направляется частникам в погашение, так сказать, их «вкладов» в установку и эксплуатацию видеокамер, — пояснил он. — Это абсолютно ненормально! Ведь что такое государственно-частное партнерство? Это договор о совместной деятельности. Частник вкладывает деньги для того, чтобы получить прибыль! А какую прибыль можно получить с фотовидеофиксации правонарушений?».

Выходит, сетует собеседник ФАН, что только в виде штрафов. Это значит, что у тех, кто вкладывает в данный процесс деньги, имеется заинтересованность в том, чтобы люди как можно больше платили. Ну, и, как следствие, чтобы было больше штрафов.

«Когда, скажем, я вкладываю в дороги, тут все понятно — я заинтересован, чтобы по этим дорогам больше ездили, — привел пример Похмелкин. — Вот это нормально! А здесь кто-то заинтересован, чтобы люди больше нарушали ПДД. Потому что по-другому им платить не будут. Чем больше нарушений, тем больше собираемость денег».

«Бизнес-класс и эконом»

В заключение глава «Движения автомобилистов России» одним из самых положительных событий назвал ввод в строй федеральной автотрассы М11 «Нева».

«Это, конечно, большой плюс для автомобилистов, которые ездят между Москвой и Питером, — заявил он. — Осталось только привести дорогу в божеский вид, чтобы там все было нормально. Пока что и с заправками туго, и кафе нет, и туалеты, прошу прощения, в загаженном состоянии».

Но то, что теперь можно по скоростной трассе проехать практически без остановок, это прекрасно. И пусть даже за это придется платить свои кровные.

«Знаете, из чего лично я исхожу, — спросил Похмелкин. — Платная дорога — это как бизнес-класс в самолете. А бесплатная — как эконом. Можешь экономом лететь, да пожалуйста! А можешь и с повышенным комфортом в бизнесе».

Поэтому есть дорога М10 «Россия», и если тот или иной водитель не захочет платить деньги, то может легко поехать по ней — со всеми этими населенными пунктами, с ограничениями по скорости и так далее.

«Если же ты хочешь прокатиться с ветерком, тогда езжай по М11 и плати, — заявил собеседник ФАН. — Вот тут как раз все нормально. Есть реальная альтернатива. Куда хуже, когда ее нет…».

Уже после общения с Виктором Похмелкиным появились сообщения о том, что в России хотят снизить так называемый «ненаказуемый» порог скорости, который сейчас составляет 20 километров в час.

Как заявил вице-премьер Максим Акимов, его надо уменьшить в два раза, чтобы уйти от ситуаций, когда водители автоматически добавляют к допустимой скорости еще те самые 20 км/час, считая это разрешенным режимом.

То есть, там, где разрешено двигаться, допустим, со скоростью 60 километров в час, многие едут под 80…

Но это уже, как говорится, совсем другая история, и какие-то решения по ней могут быть приняты уже в 2020 году. И о них ФАН обязательно расскажет.