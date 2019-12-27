Командующий Северным флотом заявил о наращивании сил НАТО в Арктике

Москва, 27 декабря. НАТО наращивает свое присутствие в Арктике, усиливая разведывательную деятельность. Об этом заявил командующий Северным флотом ВМФ России Александр Моисеев.

По его словам, военные силы НАТО увеличивают интенсивность и масштабы учений оперативной и боевой подготовки в регионе, количество таких мероприятий возросло на 17%.

«Разведдеятельность возросла на 15%», — отметил Моисеев на селекторном совещании в министерстве обороны.

С другой стороны, командующий отметил, что российские силы контролируют ситуацию в Арктике. Он также подчеркнул, что и Северный флот повысил интенсивность боевой подготовки.

«В уходящем году было успешно выполнено 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 23 визита и деловых захода», — добавил он.

В течение года было проведено 590 учений разного характера, в том числе 30 мероприятий с участием разных видов войск. Все эти меры позволили повысить выучку личного состава на 9%, отметил Моисеев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о 19 новых кораблях, спущенных на воду и вошедших в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Также флот был усилен четырьмя береговыми ракетными комплексами и четырьмя летательными аппаратами, рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.