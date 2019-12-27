ВМФ России за год получил 19 новых кораблей

Москва, 27 декабря. Военно-морской флот России за год пополнился 19 новыми боевыми судами и кораблями обеспечения. Об этом в пятницу заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено четыре береговых ракетных комплекса и четыре летательных аппарата», — отметил он, выступая на селекторном совещании.

Не менее 17 кораблей в этом году были спущены на воду, еще 15 — заложены. Евменов добавил, что в настоящее время идет строительство патрульных кораблей, способных нести службу в арктическом регионе.

Напомним, что 27 ноября президент РФ Владимир Путин посетил Петербург и принял участие в церемонии закладки патрульного судна ледового класса «Николай Зубов» на «Адмиралтейских верфях». Глава государства отметил, что на петербургском заводе уже 315 лет строят корабли самого разного класса. Что же касается «Николая Зубова», то он спроектирован для ведения работы в непростых северных условиях. Корабль должен обеспечивать торговое судоходство, защищать российские рубежи и проводить научные изыскания.