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Насилие и сектантство: что на самом деле творилось в экспериментальном Лицее Щетинина

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Насилие и сектантство — что на самом деле творилось в экспериментальном Лицее Щетинина

На большой пресс-конференции Владимира Путина главе государства пожаловались на закрытие Лицея Михаила Щетинина в поселке Текос Краснодарского края. Вопрос о ликвидации «уникальной школы», якобы «одной из лучших по патриотическому воспитанию подрастающего поколения», поднял главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков.

Несмотря на то, что обращение в защиту щетининского учебного заведения прозвучало на столь высоком уровне, а петицию против закрытия подписали 19 тысяч человек (на момент публикации), при ближайшем рассмотрении лицей выглядит опасной педагогической сектой, рассказал Федеральному агентству новостей религиовед Роман Силантьев. Кроме того, в распоряжении ФАН оказалось экспертное заключение Российской академии образования, где экспериментальный метод обучения интерната подвергается серьезной критике.

Кто такой академик Михаил Щетинин

«10 ноября 2019 года на 76-м году жизни скончался академик РАО, советский и российский педагог, основатель и директор экспериментальной общеобразовательной школы интернатного типа Михаил Петрович Щетинин, — значится на официальном сайте РАО. — Российская академия образования выражает искренние соболезнования и сочувствие родным, близким и коллегам Михаила Щетинина». 

Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков, выступивший в защиту академика на пресс-конференции Путина, заявил, что «чиновники краснодарского Минобразования при поддержке Минпросвещения России довели до могилы самого Михаила Петровича Щетинина, а теперь уничтожают лицей».

Но статус академика Михаила Щетинина сомнителен, и вот почему. Из открытых источников РАО известно, что отсутствуют какие-либо сведения о публикациях Щетинина в информационно-аналитической системе «Российский индекс научного цитирования» до 10 ноября 2019 года.

Насилие и сектантство — что на самом деле творилось в экспериментальном Лицее Щетинина

Как сообщил ФАН источник в Министерстве просвещения РФ, Щетинин не представлял предусмотренные уставом РАО отчеты о его научной деятельности и полученных за отчетный год результатах, не принимал участия в работе отделения общего образования РАО в период с 2008 по 2018 год, а также не посещал общее собрание членов РАО. Кроме того, он никак не участвовал в научных темах комплексной программы РАО (до 2018 года), планах фундаментальных исследований (2008–2012 годы), государственном задании РАО с 2013 года. Зато Михаил Щетинин засветился на сайте, посвященном разоблачению сект, лжеучений и деструктивных культов, с работой о торсионных полях и энергоинформационном поле Земли. 

Институт стратегии развития образования РАО в своем экспертном заключении тоже засомневался в эффективности новаторских методических подходов, при которых «весь курс школьной физики, химии и астрономии изучается в течение двух недель». Насторожили и формулировки, которые используют в интернате для описания своей программы: «самовоспроизводящаяся модель», «разновозрастной интегрированный образовательный процесс», «повышение профессионального образования», «универсальный учитель» и другие.

В своей экспертизе РАО предлагает лицею не просто существенно доработать структурные, содержательные и методологические компоненты, но и после доработки представить проект на повторную экспертизу, а это признак максимально плачевного положения дел для учебного заведения.

Почему суд остановил работу Лицея Щетинина

Обучение в «Лицее-интернате комплексного формирования личности детей и подростков» приостановлено 19 июля 2019 года решением суда. В Минпросвещения ФАН объяснили, что это продиктовано объективными обстоятельствами. Ряд помещений щетининской школы работали без разрешения на ввод в эксплуатацию и документов, подтверждающих пожарную безопасность, с нарушениями СанПиН в столовой.

Насилие и сектантство — что на самом деле творилось в экспериментальном Лицее Щетинина

Интернат при общеобразовательном учреждении не имел комнат отдыха и подготовки к занятиям, в жилых комнатах не было возможности просушить верхнюю одежду и обувь. В самом лицее не были оборудованы кабинеты химии, физики, биологии с лаборантскими, кабинет информатики. Судя по результатам проверки, здоровье детей тоже никто не контролировал: лицензии на медицинскую деятельность у лицея не было, медицинский блок так и не получил санитарно-эпидемиологического заключения.

Как сообщил ФАН источник, близкий к проверочной комиссии, при исследовании материально-технического обеспечения образовательного процесса также нашлось немало нарушений требований ФГОСов. Например, обнаружилось, что нет условий для преподавания физкультуры; в библиотеках лицея нашлось от 5 до 10 экземпляров учебников по основным предметам, хотя в интернате учится более 80 человек. Зато в образовательной программе организации нашли издания, не входящие в Федеральный перечень учебников. В классе ОБЖ комиссия не нашла ни учебную литературу, ни наглядные пособия, ни медицинское имущество — аптечки АИ, сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской помощи, перевязочные средства, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий.

Контроль и промежуточная аттестация тоже были явным экспериментом в Лицее Щетинина: комиссия обнаружила завышение отметок на промежуточной аттестации по химии, литературе, информатике и ИКТ.

Как стало известно ФАН, с 2015 года в рамках государственного задания лицею выделили более 300 млн рублей, а также отдельно профинансировали капитальный ремонт и компенсационные выплаты учителям за работу в сельской местности. Тем не менее при проверке комиссия обнаружила учебное заведение в описанном выше состоянии.

Насилие и сектантство под прикрытием экспериментальной школы

Образование сомнительного качества и плохое отопление столовой, похоже, меньшее из зол в случае с щетининской школой. После решения суда в Минпросвещения и правоохранительные органы России стали поступать обращения от учеников и преподавателей, которые раньше боялись говорить о том, что происходит в закрытом учебном заведении. Начинают всплывать случаи сексуального насилия, жестокого обращения с детьми, доведения до самоубийств.

После своего исследования работы Лицея Щетинина Роман Силантьев — доктор исторических наук, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета — пришел к выводу, что под видом школы в Краснодарском крае действовала секта.

«В поздний советский период у нас был всплеск активности разного рода мракобесов, которые ставили различные эксперименты — и медицинские, и педагогические, и научные, — говорит он. — В некоторых случаях это имело казусный характер: когда такие товарищи стали придумывать свою лингвистику, историю. Но когда дело пошло в медицину и педагогику, стало уже не так смешно».

Насилие и сектантство — что на самом деле творилось в экспериментальном Лицее Щетинина

По оценке собеседника ФАН, у щетининской школы есть все признаки секты: закрытость, особые отношения с учениками, нетрадиционный подход к образованию, телесные наказания для отступников и суровая дисциплина.

«Я так подозреваю, что в секте Щетинина и изнасилования могут вскрыться, и доведение до убийства, поскольку это очень распространенные вещи, — говорит эксперт. — Совершенно точно известно, что там шла пропаганда оккультизма и неоязычества, разного рода учение о биополях и магии, своя искаженная лингвистика. Когда вместо учебника Розенталя тебе начинают рассказывать о происхождении языка «а-ля Задорнов» — это уже признак лженауки».

Роман Силантьев объясняет и плачевное состояние медицинского блока в Лицее Щетинина: по идеологии школы, человек должен сам лечиться и вообще не болеть.

«Во многих сектах встречается отказ от медицинской помощи. В некоторых даже очки запрещают носить», — комментирует собеседник ФАН.

По мнению Силантьева, Министерство просвещения РФ не зря так присматривается к экспериментальной педагогике Щетинина и настаивает на ликвидации школы. В России в 2003 году были закрыты 50 колледжей, которые под видом элитных учебных заведений с углубленным компонентом «турецкий язык» вербовали людей в экстремистско-террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена «Нурджала» (запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

«Подозреваю, что в школе Щетинина творились не только оккультизм и мракобесие, а особо тяжкие преступления, — уверен Силантьев. — Жалобы поступали в правоохранительные органы: и в ФСБ, и в МВД. Власти были в курсе, что дети оттуда сбегали, что кого-то избили, кто-то аборт сделал. Это известно на уровне распространенных слухов. Если сейчас начнутся серьезные последствия, этих людей опросят и могут возбудить уголовные дела совершенно по другим статьям, не просто за противопожарную безопасность. Конечно, в Минпросвещения РФ могли бы делать вид, что ничего не происходит, но я рад, что [глава ведомства] Ольга Васильева бросила этой секте вызов, нарвавшись на дикую истерику и вопль. Я думаю, она дело до конца доведет и, возможно, это будет началом кампании против такого рода педагогических сект».

Выступления в защиту щетининцев на высоком уровне эксперт объяснил на примере печально известного историка Олега Соколова, которого мощно поддерживали фанаты вплоть до начала серьезного судебного разбирательства за убийство.

Насилие и сектантство — что на самом деле творилось в экспериментальном Лицее Щетинина

«Сейчас это пытаются объяснить тем, что он на почве травли сошел с ума, а так прекрасный человек. И еще на него фазы Луны повлияли, — говорит собеседник ФАН. — То же самое с Щетининым, который десятилетиями врал, что он великий педагог, ездил по всей стране и втирал вот эту всю дичь. Естественно, нашел последователей. Для них он учитель, гуру и неприкасаемый».

По мнению религиоведа, в ближайшее время можно ожидать нового потока жалоб на Лицей Щетинина — после закрытия школы, а также ухода из жизни самого основателя запуганные люди могут начать говорить о реальных событиях в экспериментальном учебном заведении.

Федеральное агентство новостей приглашает всех, кто причастен к деятельности школы Щетинина, рассказать нам свою историю на условиях открытого авторства или соблюдения анонимности.

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