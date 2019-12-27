Насилие и сектантство — что на самом деле творилось в экспериментальном Лицее Щетинина

На большой пресс-конференции Владимира Путина главе государства пожаловались на закрытие Лицея Михаила Щетинина в поселке Текос Краснодарского края. Вопрос о ликвидации «уникальной школы», якобы «одной из лучших по патриотическому воспитанию подрастающего поколения», поднял главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков.

Несмотря на то, что обращение в защиту щетининского учебного заведения прозвучало на столь высоком уровне, а петицию против закрытия подписали 19 тысяч человек (на момент публикации), при ближайшем рассмотрении лицей выглядит опасной педагогической сектой, рассказал Федеральному агентству новостей религиовед Роман Силантьев. Кроме того, в распоряжении ФАН оказалось экспертное заключение Российской академии образования, где экспериментальный метод обучения интерната подвергается серьезной критике.

Кто такой академик Михаил Щетинин

«10 ноября 2019 года на 76-м году жизни скончался академик РАО, советский и российский педагог, основатель и директор экспериментальной общеобразовательной школы интернатного типа Михаил Петрович Щетинин, — значится на официальном сайте РАО. — Российская академия образования выражает искренние соболезнования и сочувствие родным, близким и коллегам Михаила Щетинина».

Главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков, выступивший в защиту академика на пресс-конференции Путина, заявил, что «чиновники краснодарского Минобразования при поддержке Минпросвещения России довели до могилы самого Михаила Петровича Щетинина, а теперь уничтожают лицей».

Но статус академика Михаила Щетинина сомнителен, и вот почему. Из открытых источников РАО известно, что отсутствуют какие-либо сведения о публикациях Щетинина в информационно-аналитической системе «Российский индекс научного цитирования» до 10 ноября 2019 года.

Как сообщил ФАН источник в Министерстве просвещения РФ, Щетинин не представлял предусмотренные уставом РАО отчеты о его научной деятельности и полученных за отчетный год результатах, не принимал участия в работе отделения общего образования РАО в период с 2008 по 2018 год, а также не посещал общее собрание членов РАО. Кроме того, он никак не участвовал в научных темах комплексной программы РАО (до 2018 года), планах фундаментальных исследований (2008–2012 годы), государственном задании РАО с 2013 года. Зато Михаил Щетинин засветился на сайте, посвященном разоблачению сект, лжеучений и деструктивных культов, с работой о торсионных полях и энергоинформационном поле Земли.

Институт стратегии развития образования РАО в своем экспертном заключении тоже засомневался в эффективности новаторских методических подходов, при которых «весь курс школьной физики, химии и астрономии изучается в течение двух недель». Насторожили и формулировки, которые используют в интернате для описания своей программы: «самовоспроизводящаяся модель», «разновозрастной интегрированный образовательный процесс», «повышение профессионального образования», «универсальный учитель» и другие.

В своей экспертизе РАО предлагает лицею не просто существенно доработать структурные, содержательные и методологические компоненты, но и после доработки представить проект на повторную экспертизу, а это признак максимально плачевного положения дел для учебного заведения.

Почему суд остановил работу Лицея Щетинина

Обучение в «Лицее-интернате комплексного формирования личности детей и подростков» приостановлено 19 июля 2019 года решением суда. В Минпросвещения ФАН объяснили, что это продиктовано объективными обстоятельствами. Ряд помещений щетининской школы работали без разрешения на ввод в эксплуатацию и документов, подтверждающих пожарную безопасность, с нарушениями СанПиН в столовой.

Интернат при общеобразовательном учреждении не имел комнат отдыха и подготовки к занятиям, в жилых комнатах не было возможности просушить верхнюю одежду и обувь. В самом лицее не были оборудованы кабинеты химии, физики, биологии с лаборантскими, кабинет информатики. Судя по результатам проверки, здоровье детей тоже никто не контролировал: лицензии на медицинскую деятельность у лицея не было, медицинский блок так и не получил санитарно-эпидемиологического заключения.

Как сообщил ФАН источник, близкий к проверочной комиссии, при исследовании материально-технического обеспечения образовательного процесса также нашлось немало нарушений требований ФГОСов. Например, обнаружилось, что нет условий для преподавания физкультуры; в библиотеках лицея нашлось от 5 до 10 экземпляров учебников по основным предметам, хотя в интернате учится более 80 человек. Зато в образовательной программе организации нашли издания, не входящие в Федеральный перечень учебников. В классе ОБЖ комиссия не нашла ни учебную литературу, ни наглядные пособия, ни медицинское имущество — аптечки АИ, сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской помощи, перевязочные средства, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий.

Контроль и промежуточная аттестация тоже были явным экспериментом в Лицее Щетинина: комиссия обнаружила завышение отметок на промежуточной аттестации по химии, литературе, информатике и ИКТ.

Как стало известно ФАН, с 2015 года в рамках государственного задания лицею выделили более 300 млн рублей, а также отдельно профинансировали капитальный ремонт и компенсационные выплаты учителям за работу в сельской местности. Тем не менее при проверке комиссия обнаружила учебное заведение в описанном выше состоянии.

Насилие и сектантство под прикрытием экспериментальной школы

Образование сомнительного качества и плохое отопление столовой, похоже, меньшее из зол в случае с щетининской школой. После решения суда в Минпросвещения и правоохранительные органы России стали поступать обращения от учеников и преподавателей, которые раньше боялись говорить о том, что происходит в закрытом учебном заведении. Начинают всплывать случаи сексуального насилия, жестокого обращения с детьми, доведения до самоубийств.

После своего исследования работы Лицея Щетинина Роман Силантьев — доктор исторических наук, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета — пришел к выводу, что под видом школы в Краснодарском крае действовала секта.

«В поздний советский период у нас был всплеск активности разного рода мракобесов, которые ставили различные эксперименты — и медицинские, и педагогические, и научные, — говорит он. — В некоторых случаях это имело казусный характер: когда такие товарищи стали придумывать свою лингвистику, историю. Но когда дело пошло в медицину и педагогику, стало уже не так смешно».

По оценке собеседника ФАН, у щетининской школы есть все признаки секты: закрытость, особые отношения с учениками, нетрадиционный подход к образованию, телесные наказания для отступников и суровая дисциплина.

«Я так подозреваю, что в секте Щетинина и изнасилования могут вскрыться, и доведение до убийства, поскольку это очень распространенные вещи, — говорит эксперт. — Совершенно точно известно, что там шла пропаганда оккультизма и неоязычества, разного рода учение о биополях и магии, своя искаженная лингвистика. Когда вместо учебника Розенталя тебе начинают рассказывать о происхождении языка «а-ля Задорнов» — это уже признак лженауки».

Роман Силантьев объясняет и плачевное состояние медицинского блока в Лицее Щетинина: по идеологии школы, человек должен сам лечиться и вообще не болеть.

«Во многих сектах встречается отказ от медицинской помощи. В некоторых даже очки запрещают носить», — комментирует собеседник ФАН.

По мнению Силантьева, Министерство просвещения РФ не зря так присматривается к экспериментальной педагогике Щетинина и настаивает на ликвидации школы. В России в 2003 году были закрыты 50 колледжей, которые под видом элитных учебных заведений с углубленным компонентом «турецкий язык» вербовали людей в экстремистско-террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена «Нурджала» (запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

«Подозреваю, что в школе Щетинина творились не только оккультизм и мракобесие, а особо тяжкие преступления, — уверен Силантьев. — Жалобы поступали в правоохранительные органы: и в ФСБ, и в МВД. Власти были в курсе, что дети оттуда сбегали, что кого-то избили, кто-то аборт сделал. Это известно на уровне распространенных слухов. Если сейчас начнутся серьезные последствия, этих людей опросят и могут возбудить уголовные дела совершенно по другим статьям, не просто за противопожарную безопасность. Конечно, в Минпросвещения РФ могли бы делать вид, что ничего не происходит, но я рад, что [глава ведомства] Ольга Васильева бросила этой секте вызов, нарвавшись на дикую истерику и вопль. Я думаю, она дело до конца доведет и, возможно, это будет началом кампании против такого рода педагогических сект».

Выступления в защиту щетининцев на высоком уровне эксперт объяснил на примере печально известного историка Олега Соколова, которого мощно поддерживали фанаты вплоть до начала серьезного судебного разбирательства за убийство.

«Сейчас это пытаются объяснить тем, что он на почве травли сошел с ума, а так прекрасный человек. И еще на него фазы Луны повлияли, — говорит собеседник ФАН. — То же самое с Щетининым, который десятилетиями врал, что он великий педагог, ездил по всей стране и втирал вот эту всю дичь. Естественно, нашел последователей. Для них он учитель, гуру и неприкасаемый».

По мнению религиоведа, в ближайшее время можно ожидать нового потока жалоб на Лицей Щетинина — после закрытия школы, а также ухода из жизни самого основателя запуганные люди могут начать говорить о реальных событиях в экспериментальном учебном заведении.

Федеральное агентство новостей приглашает всех, кто причастен к деятельности школы Щетинина, рассказать нам свою историю на условиях открытого авторства или соблюдения анонимности.