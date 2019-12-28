Сирия, 28 декабря. Курдские боевики провели рейды в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Тело сирийца было обнаружено в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре. Детонация СВУ из остатков боеприпасов РПК привела к гибели одного из гражданских лиц на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под ударом исламистов у города Кабана в северной части Латакии.

«Тахрир аш-Шам»: активизировала артобстрелы в подконтрольных САА районах на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве сирийца в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в установке СВУ в северной части Ракки; провели обыски в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Провинция Латакия

Боевики вооруженной оппозиции вновь активизировали артобстрелы подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территорий в северной части провинции. Как заявляет информационный портал Step News Agency, джихадисты открыли огонь по позициям правительственных подразделений в районе города Кабана, в результате чего якобы были убиты несколько солдат. Тем не менее официального подтверждения эта информация пока не получала. В то же время поступают данные об ударах джихадистов по населенному пункту Аль-Кардаха, в котором родился и вырос президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад. Напомним, накануне родной город главы государства также оказался под обстрелом джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что в городе Хаджин в юго-восточной части провинции было обнаружено тело человека. По словам местных активистов, он был повешен неизвестными. Предполагается, что убийство было совершено боевиками «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Напомним, несмотря на периодически поступающие сообщения о проведении спецопераций по выявлению убежищ террористов, число их вылазок в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах не уменьшается. Гражданские активисты полагают, что среди лиц, арестованных по подозрению в связях с ИГ1, зачастую оказываются мирные жители САР.

Провинция Ракка

Twitter-канал (Mohamadothman1o) сообщает о том, что на севере региона в результате взрыва мины был убит мужчина. Личность погибшего удалость установить — им оказался местный житель по имени Салих Ахмад Алешу. Его останки были обнаружены в районе населенного пункта Аль-Таура, который находится на зачищенной от курдских бандформирований территории в северной части Ракки. Предполагается, что детонировавшее СВУ было установлено курдскими боевиками. Напомним, в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября на севере Сирии была сформирована безопасная зона, которую покинули члены радикальных курдских бандгрупп. Однако следы их военного присутствия в данном районе все еще угрожают безопасности гражданских лиц.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что курдские радикалы приступили к рейдам в лагере для беженцев «Аль-Хол». О том, какую цель преследуют члены «Демократических сил Сирии» (SDF) или Отрядов народной самообороны (YPG), пока неизвестно. Напомним, ранее пункт временного размещения покинули более 450 семей, многие из которых имеют отношение к деятельности «Исламского государства». Как сообщалось ранее, гуманитарная ситуация в «Аль-Холе» близка к катастрофической, однако курдские боевики ограничивают въезд в лагерь для гуманитарных конвоев, прикрываясь соображениями безопасности. Местные активисты, в свою очередь, полагают, что проамериканские силы надеются скрыть следы своих преступлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.