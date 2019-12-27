Московские журналисты стали потенциальными донорами костного мозга

Москва, 27 декабря. Журналисты «Ридуса» вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ).

Московские журналисты, посмотрев интервью с хип-хоп-исполнителем Пандой, который рассказал о тяжелой болезни, решили стать донорами. Они, как пишет «Ридус», стали первыми журналистами в России, которые сдали на типирование не кровь, а буккальный эпителий.

«Известно, что пока российский регистр чрезвычайно скуден, особенно если говорить о соучастии мужчин. Потому мы подаем пример и призываем принять участие в физическом спасении нации», — сказал главный редактор издания Андрей Гулютин, который стал одним из шестерых журналистов, сдавших биоматериал.

Отмечается, что в РФ врачи каждые 20 минут ставят диагноз рак крови одному человеку. Раса, национальность и пол имеют значение в вопросе донорства, поэтому спасти россияне могут только самих себя.

В стране мало потенциальных доноров: на 146 млн человек приходится 125 тыс. Найти донора можно и в зарубежных регистрах, но поиск обойдется в круглую сумму.