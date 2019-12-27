Шойгу заявил, что российские военные в Сирии выполнили все поставленные задачи в этом году

Москва, 27 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с Новым годом российских военнослужащих, находящихся в Сирии.

«Я прошу передать всему личному составу наши поздравления с наступающим Новым годом. Надеюсь, все наши обеспечивающие и снабжающие службы позаботились о том, чтобы Новый год прошел достойно, елки у вас на месте, подарки от всех нас тоже на месте», — отметил он.

Шойгу добавил, что российские военнослужащие в Сирии выполнили все задачи, которые в этом году поставил перед ними президент РФ Владимир Путин.

Накануне глава государства поздравил руководство страны с наступающим Новым годом. К членам правительства он обратился на праздничном вечере в Большом театре. Российский лидер выразил надежду на то, что следующий год будет успешным и пожелал всем крепкого здоровья.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.