Африканские страны преуспевают в разработке космических программ для достижения своих целей в научной сфере: Эфиопия запустила свой первый космический спутник с помощью Китая. Об этом сообщает Аl Jazeera.

Совместно разработанный спутник для мониторинга тропических лесов Амазонки запустили Китай и Бразилия — на рассвете чиновники и простые граждане в обсерватории и исследовательском центре Энтото к северу от столицы Аддис-Абеба наблюдали за прямой трансляцией запуска спутника с китайской космической станции.

«Это станет основой для нашего исторического пути к процветанию», — заявил вице-премьер Демеке Меконнен в ходе церемонии запуска.

Сообщается, что спутник стал плодом сотрудничества инженеров из Китая и Эфиопии. Как сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Эфиопского института космической науки и техники, правительство Китая покрыло около шести миллионов долларов США производственных затрат. Сам проект оценивается в семь миллионов долларов.

Известно, что еще восемь спутников вывели на орбиту этой же ракетой, в их числе и спутник, который будет наблюдать за нашей планетой — над его созданием совместно трудились ученые из Китая и Бразилии в рамках двусторонней программы, которая рассматривается в качестве шаблона для более широкого сотрудничества между обеими странами, а также Россией, Индией и Южной Африкой.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, известные как БРИКС, в настоящее время заняты переговорами о рамочном соглашении по созданию группировки спутников для дистанционного зондирования Земли и обмена данными, полученными спутниками друг друга.

По данным Национальной космической администрации Китая в 2018 году, каждая страна предоставит в созвездие один или два спутника.

Спутники CBERS будут включены в программу созвездия.

В настоящее время только Южная Африка в блоке БРИКС не имеет собственных спутников.

Напомним, два года назад Африканский союз утвердил политику в отношении развития космических исследований на материке — сообщалось, что это поспособствует экономическому прогрессу континента.