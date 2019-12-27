Шарий раскритиковал генерального прокурора Украины за падение рейтинга власти

Киев, 27 декабря. Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал работу генерального прокурора страны Руслана Рябошапки. Соответствующий пост он разместил в социальной сети Facebook в пятницу.

Шарий, ссылаясь на собственные источники, заявил, что подозреваемого в нападении на человека с ножом в СИЗО не дает арестовать прокуратура. Медицинская экспертиза показала, что в течение последних двух месяцев мужчина дважды совершил нападения. Как отметил украинский блогер, прокуратура хочет, чтобы обвиняемого поместили под домашний арест.

Анатолий Шарий считает, что к Рябошапке мог обратиться Сергей Стерненко — подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Блогер уверен, что действия генерального прокурора Украины принесли ущерб рейтинге действующей власти. Об этом пишет SM-News.ru.

«Распоряжение якобы от ГПУ. Я так понимаю, Рябошапку попросил Стерненко, чего не сделаешь ради друга. Прокуратура работает против народа», — заявил Шарий.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Цимбалюк и блогер Анатолий Шарий сцепились в Сети из-за России. Провокацию начал Шарий. Журналист УНИАН в своем Twitter опубликовал пост, где высказался против украинской певицы Софии Ротару, планирующей отправиться на зимние гастроли в Россию, а также против коллеги Цимбалюка, который является специальным корреспондентом УНИАН в Москве, где живет с семьей.