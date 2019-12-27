В Госдуме рассказали, чем Россия ответит на угрозы НАТО в Арктике

НАТО усилила свою боевую активность и разведдеятельность в Артике за последний год. Несмотря на это, Россия при необходимости может усилить свою военную группировку в регионе, чтобы обеспечить защиту национальных интересов в нем. Так считает зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

Об усилении военных маневров и разведывательной деятельности войск НАТО в Арктике заявил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

«В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%», — подчеркнул он во время селекторного совещания в Минобороны.

Однако в целом военно-политическая обстановка в границах ответственности флота остается стабильной и контролируемой, отметил Моисеев.

По словам Юрия Швыткина, США стремятся наращивать свою военную мощь в Арктике, но Россия все равно будет отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

«Мы понимаем, что Арктика достаточно серьезная территория, имеющая стратегическое значение, — рассказал Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей. — Национальные интересы нашего государства являются главенствующими в данном регионе. Безусловно, Соединенные Штаты пытаются наращивать свое военное присутствие в Арктике, пытаясь тем самым получить преимущество над нашим государством, что, конечно же, недопустимо. Они хотят выдавить нас оттуда, а также ослабить наши позиции в Артике. Но мы этого никогда не допустим».

У России достаточно военных сил и средств в Арктике для защиты своих интересов, утверждает парламентарий. Кроме того, по его мнению, возможно усиление соответствующей группировки для того, чтобы не допустить эскалации напряженности со стороны США.

«Мы сможем обеспечить защиту национальных интересов нашего государства. Возможно размещение дополнительных зенитно-ракетных комплексов и средств ПВО, усиление группировки надводных кораблей и подводных лодок. Но это может случиться, если появится необходимость», — уточнил депутат.

Ранее военные учения Североатлантического альянса «Защитник Европы — 2020» назвали репетицией наступления в случае войны с Россией. Об этом написал германский репортер Йорг Кронауэр в статье для таблоида Junge Welt. При этом Кронауэр обратил внимание на то, что это станет крупнейшей за последнюю четверть века переброской американского контингента на европейский континент.

Также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО реализует антироссийскую инициативу США «четыре по тридцать», которую она завершит к 2022 году. Министр рассказал, что по состоянию на 1 декабря альянс уже сформировал все 30 механизированных батальонов, 76% эскадрилий и 93% кораблей.