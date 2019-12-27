Диетолог назвала полезные свойства колбасы

Москва, 27 декабря. Роскачество составило рекомендации по выбору варено-копченой и сырокопченой колбасы. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте организации.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что «сервелат — не название колбасы, как думают многие потребители». Специалисты отметили, что хороший сервелат должен отличаться наличием в составе свиной грудинки, говядины и нежирной свинины. Исследователи подчеркивают, что добавление дополнительных ингредиентов, таких как черный перец, мускатный орех, сахар и фиксаторы окраски Е250, не допускается.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, чем полезна вареная колбаса и вредна копченая. Врач отметила, что у колбасы есть полезное свойство ― сытность.

«ГОСТ колбасы не так уж и плох. Там есть свинина, говядина, яйцо и прочие компоненты, которые удешевляют стоимость мясного продукта», — рассказала диетолог в комментарии «ПолитРоссии».

Дианова добавила, что в колбасе больше влаги, чем в мясе, но меньше белка. Кроме того, колбаса отличается высоким содержанием жира из-за добавления яичного желтка. При этом в ГОСТе также нет соевых добавок, крахмала и низкокачественного мяса.

В «Докторской» же колбасе больше жира, чем в обычном мясе, а также в вареной колбасе содержится легкоусвояемый белок. Диетолог рекомендовала употреблять колбасу только в первой половине дня.

«Про сырокопченые ничего хорошего не скажу. Это сильнейшие стимуляторы аппетита, очень много выраженного вкуса, очень много соли — больше, чем в вареных колбасах. Поэтому ГОСТ «Докторской» очень даже неплох и поможет разнообразию», — добавила Дианова.

Ранее сообщалось, что экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование колбасы «Краковская» популярных российских брендов. Были изучены марки «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «Бухрушинъ», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Мираторг». Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности. К покупке ведомство рекомендовало только продукцию бренда «Мираторг».