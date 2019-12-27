Раздававший конфеты Дед Мороз едва не оказался под ногами детей в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 27 декабря. Дети, пришедшие на новогодний праздник, чуть не затоптали аниматора, игравшего роль Деда Мороза. Инцидент произошел в столице Бурятии, в Русском драматическом театре.

Очевидцы сняли происшествие на видео. На кадрах видно, как Дед Мороз дарит детям конфеты, доставая их из мешка. Поскольку желающих получить сладости оказалось много, в помещении образовалась давка. Родители пытались навести порядок, но их усилий не хватило, и артист упал.

Сведений о пострадавших нет, сообщается, что аниматор, игравший сказочного персонажа, с трудом поднялся и отошел в сторону.

Руководитель учреждения, в котором случился инцидент, Наталья Светозарова рассказала, что артисты часто страдают от детей, их дергают за костюмы, кидаются в ноги. Она призвала родителей объяснять детям правила поведения на массовых мероприятиях.

«Все-таки 640 ребят, которые посещают каждую елку, очень трудно координировать усилиями только билетеров-контролеров», — отметила директор театра.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Мурманской области мужчина, игравший роль Деда Мороза, скончался на детском утреннике. Отмечается, что аниматор почувствовал себя плохо во время раздачи подарков. Как сообщили свидетели произошедшего в соцсетях, дети не успели понять, что произошло. Умершему мужчине был 51 год, по предварительной версии, он ушел из жизни по естественным причинам.