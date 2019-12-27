Очередной спутник связи «Меридиан-М» запустят с космодрома «Плесецк» в начале 2020 года

Москва, 27 декабря. Очередной спутник связи «Меридиан-М» планируют запустить с космодрома «Плесецк» в январе 2020 года, сообщил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко, выступая на селекторном совещании в МО РФ.

По его словам, в этом году на космодроме завершена модернизация стартового комплекса №3. Первый пуск с этого старта был осуществлен 11 декабря — был запущен космический аппарат «Глонасс-М».

«Очередной запуск космического аппарата «Меридиан-М» запланирован в январе 2020 года», — добавил Головко.

Он добавил, что принятие стартового комплекса №3 на космодроме «Плесецк» в эксплуатацию в следующем году позволит осуществлять до 20 пусков космических аппаратов ракетами-носителями легкого и среднего класса «Союз-2».