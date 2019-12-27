Новак назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

Москва, 27 декабря. Россия планирует запустить газопровод «Северный поток — 2» до конца 2020 года. Об этом в пятницу заявил министр энергетики Александр Новак.

«До конца 2020 года «Северный поток — 2» будет запущен. Один из вариантов — это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Действия Штатов на этот раз возмутили даже их союзников в Европе.

Так, например, канцлер Германии Ангела Меркель осудила санкции, заявив, что они осложняют переговоры с Украиной по транзиту газа. Немецкий бизнес назвал ограничительные меры нечестной конкуренцией и попыткой вмешаться в энергетическую политику ФРГ. А сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс назвал действия Трампа попыткой экономически подчинить Европу.

По словам депутата Госдумы Антона Морозова, последние инициативы США бьют по интересам Европы, которая заинтересована в дешевых и надежных поставках газа. В интервью RT парламентарий предположил, что, вероятнее всего, в будущем эти противоречия будут только накапливаться.

Министерство иностранных дел России уже заявило, что зеркально ответит на недружественные шаги Соединенных Штатов. Газопровод «Северный поток — 2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год. Главными противниками проекта выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, и США, которые хотят вытеснить Россию с европейского рынка газа, чтобы продавать американский СПГ.