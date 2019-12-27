Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности, сообщили в пресс-службе заместителя главы правительства Алексея Гордеева.

В пресс-службе отметили, что Доктрина продовольственной безопасности, которая на заседании Совета безопасности была представлена лично Гордеевым, является одним из основных стратегических документов национальной безопасности РФ.

Новая редакция доктрины подготовлена членами российского Кабмина по поручению президента и отвечает основным современным социально-экономическим условиям как внутри страны, так и на международном уровне.

По его словам, рацион питания каждого человека должен быть полноценным, здоровым и доступным.

Согласно документу, необходимо создать госрезерв сельхозпродукции, сырья и продовольствия на случай ЧС, в том числе непогоды и неурожая, пишет RT.