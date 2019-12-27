В Крыму отреагировали на призыв украинского политика к народному восстанию

Украинский политик Евгений Червоненко придумал способ возвращения Крыма в состав Украины. Он предложил организовать с этой целью народное восстание. Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей дал оценку и данному предложению, и самому Червоненко.

«Крым будет наш, если мы убедим местных людей поднять там народно-освободительное восстание», — заявил Червоненко в интервью украинскому каналу «112».

В Общественной палате Крыма предлагают не обращать внимания на подобные провокации украинских политиков.

«В России фигура Евгения Червоненко не очень известна. Но люди, прожившие много лет на Украине, знают, что это за человек. Есть такое еврейское слово «швицер». Этим словом обычно называют болтливого, не очень умного и совершенно безответственного человека. Вот Червоненко — это типичный швицер. Он высказался, не зная толком предмета и не понимая, какую глупость он говорит», — прокомментировал Иоффе.

Червоненко считает, что жителей полуострова нужно убедить в том, что их дом — Украина.

«Как можно говорить о народном восстании на территории, где больше пяти лет назад восстание уже произошло? Крымчане восстали против нацистской украинской власти, которой Червоненко всю свою жизнь прислуживал. Причем, прислуживал совершенно разным режимам только ради того, чтобы оставаться у власти. То, что он сказал, конечно же, полная глупость», — считает эксперт.

В настоящее время украинские политики уже признают хотя бы тот факт, что крымчан невозможно заставить вернуться силой. С ними нужно суметь договориться, считает официальный Киев.

«Украинские политики сами хорошо понимают, что говорят чепуху, хорошо понимают характер Русской Весны, они знают о реальных настроениях крымчан и в 14-м году, и сейчас. Они знают, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законно. Они знают историю вопроса, начиная с 1954 года, а далее в 91-м году первый крымский референдум. Они все это знают и никогда не решатся на конкретные действия. Это может родиться только в воспаленном мозгу человека, который хочет громко что-то прокукарекать», — заключил Иоффе.

Напомним, что Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина не согласна с решением крымчан и по сегодняшний день обвиняет российские власти в захвате территории.