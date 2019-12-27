Эксперт считает, что советские танки могут хорошо послужить странам третьего мира

Москва, 27 декабря. Старый советский танк Т-62, который до сих пор стоит на вооружении армии Сирии, оказался не по зубам американской противотанковой ракете TOW.

Сирийские боевики, обеспеченные американским оружием, атаковали правительственные силы, выстрелив по боевой машине из тяжелого противотанкового ракетного комплекса, однако не смогли ее подорвать.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Т-64, который производился в 1962 –1975 годах, по-прежнему остается надежной бронетехникой, несмотря на то, что ввиду своего возраста отстал от современных танков. Советский «старичок», к примеру, может похвастаться мощной лобовой броней, которую не каждое орудие в состоянии пробить.

«Т-62 трудно сравнить с современными аналогами, но мы видим, что это по-прежнему хороший танк. Для стран третьего мира это очень хороший вариант для ведения военных действий», — пояснил Литовкин Nation News.

В то же время он подчеркнул, что исход боя во многом зависит не от качества вооружения, а от мастерства стрелков и танковых экипажей соответственно.

Отметим, что, несмотря на значительный прогресс в деле урегулирования конфликта, Сирия по-прежнему остается горячей точкой. Сложнее всего дела обстоят в провинции Идлиб, часть территорий которой контролируют боевики.

Борьба с террористами — чрезвычайно сложная задача, поскольку бандиты предпочитают смешиваться с населением, используя мирных жителей как живой щит. Турция еще в прошлом году взяла на себя обязательства по отмежеванию боевиков от так называемой вооруженной оппозиции, однако так этого и не сделала. По словам Литовкина, освободить Идлиб от джихадистов крайне важно. На сегодняшний день это последняя территория, где остались боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка).

1 Организация запрещена на территории РФ.