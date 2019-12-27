США нападают на российские патрули в Сирии, препятствуя миру в стране

Москва, 27 декабря. Американские военные устраивают провокации против военной полиции РФ и нападают на российские патрули в Сирии, пытаясь воспрепятствовать установлению мира на севере страны, считает политолог Владимир Шаповалов.

По данным информационной сети Rojava Network, в четверг, 26 декабря, американские военные заблокировали дорогу российскому военному патрулю в районе поселка Тель-Тамр в провинции Хасака. Военных США не остановил тот факт, что контроль за этими территориями осуществляют Россия и Сирия.

Очевидцы рассказали, что американские военные остановили российский патруль из семи транспортных бронированных средств в районе населенного пункта Габшаш. Подробности инцидента не приводятся.

Это уже не первая провокация со стороны американских военных. Ранее американские военнослужащие пытались попасть на российскую военную авиабазу в городе Камышлы. Однако местный жители забросали американских военных камнями.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов напомнил, что российские патрули в Сирии обеспечивают возвращение мирной жизни в районы, которые еще недавно были оккупированы вооруженными формированиями курдов.

«Хочу напомнить, что как раз в Тель-Тамре курды в особенной степени противились соблюдению условий российско-турецкого меморандума и отказывались освобождать территории. Поэтому присутствие там наших патрулей жизненно необходимо», — отметил Шаповалов в комментарии «ПолитРоссии».

Эксперт не исключил, что американские военные могут специально провоцировать российскую военную полицию для того, чтобы создать дополнительную напряженность в регионе. Шаповалов считает, что США занимаются в Сирии исключительно дестабилизацией обстановки в стране, именно для этого они оказывают поддержку курдским вооруженным формированиям и запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

«Это все тот же управляемый хаос, технику которого Штаты успешно оттачивали десятками лет. И ровно для этого же американские военные и пытаются провоцировать наших полицейских — чем неспокойнее в регионе, тем лучше», — добавил эксперт.

Шаповалов не считает, что стычки могут стать причиной серьезной конфронтации между российскими и американскими военными. Однако они позволят еще раз поднять вопрос о незаконности нахождения США в Сирии, отметил эксперт.

«Не забывайте о том, что США, в отличие от России, находятся в Сирии, что называется, на птичьих правах. Поэтому такие инциденты в особенной степени недопустимы», — подытожил эксперт.

Напомним, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.