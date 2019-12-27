Триполийские банды похищают молодежь, чтобы вынудить их сражаться на стороне ПНС Ливии

Пользователи Facebook рассказали о похищении молодежи бандой «Абу Салим», известной также как боевики Ганивы, подчиняющейся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Неоднократно жители Ливии и окрестностей публиковали сообщения о том, как вооруженные группировки Ганивы арестовывали рабочих из Египта и стран Африки, заставляя их таким образом сражаться на стороне Триполи.

Сегодня один из пользователей социальной сети написал о том, что теперь боевики ведут себя еще более вызывающим образом, похищая не только рабочих, но и молодежь в районах аль-Хадба аль-Бадри, аш-Шаркыйя и аль-Хадба.

«ПНС имеет вооруженное крыло, в которое входит ряд исламистских группировок, ранее считавшихся достаточно радикальными. То, что имели место похищения иностранных рабочих и молодых людей, чтобы заставлять воевать их на своей стороне — это, безусловно, незаконно и является преступлением по всем юридическим нормам, так как это похищение людей. Но не стоит забывать, что это спровоцировала вооруженная борьба за власть между двумя центрами сил, и при этом часть внешних акторов поддерживает разные стороны. Например, Турция и Катар поддерживают ПНС. Когда Правительство национального согласия обратилось с просьбой о военной поддержке к Турции, Эрдоган ответил согласием, и это обостряет ситуацию еще больше. Международное сообщество должно решать эти проблемы через ООН и другие социальные институты, но к сожалению, оказать реальное влияние на ситуацию в Ливии достаточно сложно», — считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов.

Эксперт отмечает, что из-за вооруженного противостояния Ливия в настоящий момент — распавшееся государство, которого нет как такового, а на территории страны сейчас действует множество радикальных и исламистских группировок, часть из которых подчиняется ПНС, а другая часть существует автономно.

Банда «Абу Салим» подчиняется так называемому Правительству национального согласия Ливии — главарем боевиков является Абдель Гани Кикли, известный по кличке Ганива. Вопреки заключенному союзу с радикальными исламистами, при Каддафи он провел в тюрьме 14 лет за организацию наркотрафика. После революции в Ливии «Абу Салим» по-прежнему занимается контролем наркотрафика, контрабандой алкоголя и проституцией под видом «патрулирования улиц» и «охраны госучреждений».

Отметим, боевики Ганивы принимают участие в пытках в печально известной ливийской неофициальной тюрьме «Митига» и других «исправительных учреждениях». МООНПЛ/УВКПЧ задокументировала свидетельствования о пытках и бесчеловечном отношении к задержанным женщинам: побоях, избиениях плетью, вырывании волос, оскорблениях и домогательствах. Номинально все арестованные находились под стражей министерства внутренних дед ПНС Ливии.