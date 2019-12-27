Названы группировки сирийских боевиков, отправленные на помощь террористам ПНС Ливии

Москва, 27 декабря. Турция направит сирийских боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает MiddleEastEye.

В Триполи будут отправлены сирийские террористы из числа группировок «Дивизия султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам». Источник агентства сообщил, что главная ставка будет сделана на боевиков из «Фейлак аш-Шам».

В 2011 году Триполи отправлял в Сирию оружие, боеприпасы и некоторых полевых командиров для поддержки сирийских боевиков. Уже в 2014 году сирийцы из «Фейлак аш-Шам» стали отправлять в Ливию боевиков для противодействия Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

ЛНА под руководством Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, однако столица ― Триполи ― захвачена террористами из ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Военную поддержку боевикам ПНС Ливии оказывает Турция. Согласно результатам расследования Федерального агентства новостей, Анкара снабжает боевиков военной техникой, оружием, боеприпасами и инструкторами. Стало известно, что в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС. Это произошло через пару дней после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главарем так называемого «правительства» Файезом Сарраджем.

По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.