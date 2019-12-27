Берлин ответил отказом на призыв Украины о военной помощи

Киев, 27 декабря. Германия оставила Украину без военной поддержки. Глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко обращался к Берлину за помощью, но ему отказали.

Пристайко выразил надежду, что Германия все-таки внесет свою лепту в повышение обороноспособности Украины, передает РЕН ТВ.

«Надеюсь, что Берлин пересмотрит сдержанную позицию», — сказал дипломат в беседе с представителями немецкой медиагруппы RND.

По его словам военная помощь должна способствовать «прекращению гибели людей». Предпринятых Евросоюзом мер поддержки не хватает, для урегулирования обстановки юго-востоке страны.

Кроме того, министр заявил, что ценит вклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но Киев ожидает большего.

Добавим, что в ближайшем будущем Украина получит вторую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. Договор на поставку был заключен с Вашингтоном 26 декабря.

США систематически оказывают военную помощь Украине с начала конфликта на юго-востоке страны. Поставки оружия одобрили в 2017 году.

Ранее ФАН сообщал, что подаренные в 2018 году Украине американцами противотанковые ракетные комплексы Javelin вывозят в Польшу на базы США сил быстрого реагирования в связи с тем, что украинское оборонное ведомство не в состоянии обеспечить соответствующие условия хранения данных ПТРК.