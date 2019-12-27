Главные новости 27 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 27 декабря.

В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. Видео с места крушения самолета в Алма-Ате появилось в Сети.

Алексей Гончаренко говорит, что после начала железнодорожного сообщения по Керченскому мосту Кубань «станет ближе» к Украине. В Раде нашли единственный плюс для Украины от Крымского моста.

Украина взыскала первый штраф за полет над территорией Крыма, казахстанская авиакомпания выплатила почти шесть тысяч долларов. Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.

Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газовому вопросу.

Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Зеленский уволил главу Госбюро расследований.

Аэропорт города Алма-Ата сообщил о падении самолета казахстанской авиакомпании BEK AIR («Бек эйр»). Пассажирский самолет авиакомпании BEK AIR рухнул в Казахстане, есть жертвы.

Неудачные протесты в столице, проигрыш на местных выборах и признание ФБК иноагентом ознаменовали полный провал оппозиции в РФ. Самые оглушительные провалы оппозиции в 2019 году.

Учения пройдут 27–30 декабря в Оманском заливе. Китай будет представлен ракетным эсминцем «Синин». Россия направит сторожевой корабль на совместные учения с КНР и Ираном в Оманском заливе.

Сын знаменитого актера выписался из артистов и записался в оппозиционеры, кажется, толком не протрезвев. Не мешай алкоголь и политику. Михаил Ефремов «подбухивает» среди «подростковых гнид».

Франц Клинцевич прокомментировал слова мэра украинского Херсона Владимира Николаенко об «исконно русских территориях». Клинцевич ответил на заявление мэра Херсона об «исконно русских территориях».