Петербургские дети выбрали главную елку города

Санкт-Петербург, 27 декабря. Петербургские власти при выборе главной елки города, которая должна украсить Дворцовую площадь, руководствовались мнением детей. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Петербурга по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

«Мы провели среди детей опрос — они решили, что на Дворцовой в следующий раз все-таки лучше ставить живую елку, чем искусственную. Вот это честная, непредвзятая выборка мнений. Лично я против «елки-трансформера» – этого конического светового сооружения», — пояснил он интернет-телевидению «Город+».

По словам чиновника, для того, чтобы установить настоящую елку, нужно провести целую спецоперацию, однако городские власти посчитали, что радость маленьких петербуржцев того стоит. 21 декабря праздничную иллюминацию на новогоднем дереве торжественно зажег главный Дед Мороз России.

Всего же в Северной столице появилась 61 елка, а улицы освещают 3,5 тыс. гирлянд и других световых элементов. И в этом случае также учитывался голос детей, которые в буквальном смысле подписывали акт приема новогодних декораций, решая, на сколько хорошо украшен город. Особенно ребятишкам понравились световые фонтаны.

Рябовол добавил, что Смольный приложил максимальные усилия для того, чтобы, несмотря на отсутствие снега, в городе на Неве появилась новогодняя атмосфера. В Невском районе, к примеру, впервые в истории был подготовлен к празднику Володарский мост.

Председатель комитета по печати добавил, что в некоторых районах световые украшения иногда гаснут, однако беспокоиться об этом не стоит. Речь идет о защитной системе, которая отключает электронику при сильном ветре или дожде.