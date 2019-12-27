В Казахстане объявлен траур по жертвам авиакатастрофы. События дня. ФАН-ТВ

В Казахстане по жертвам авиакатастрофы объявлен день национального траура. 28 декабря по всей стране будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия. Отклик страшной трагедии сегодня услышали и в России. Наши граждане несут цветы к посольству Казахстана в Москве, президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. А всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Правда, сведения о количестве потерпевших сейчас разнятся даже в официальных источниках. Достоверно известно как минимум о 12 погибших, еще около 60 человек получили медицинскую помощь. Многие по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что сегодня под Алма-Атой разбился самолет Fokker 100, принадлежавший компании Bek Air. Плановый рейс до столичного Нур-Султана сорвался еще на этапе взлета, когда лайнер стал терять высоту. В итоге он рухнул на землю и врезался в двухэтажное здание. Спасатели моментально начали эвакуацию. Всего на борту находились 98 человек (в основном граждан Казахстана). Россиян на злополучном рейсе не оказалось. Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии, в том числе ошибка пилота и технические неполадки Fokker 100. Известно, что в авиапарке Bek Air находились девять самолетов этой модели. До выяснения всех причин работа самой компании и эксплуатация лайнеров будут приостановлены.

Наши вооруженные силы наконец дождались серьезного пополнения. Сегодня в Ясненской дивизии под Оренбургом на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, оснащенный гиперзвуковым «Авангардом». С этим знаковым для страны событием всех уже поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что сейчас доля модернизированных и новейших образцов оружия в наших войсках достигла 68,2%. Очевидно, что «Авангард» со своими уникальными характеристиками станет едва ли не флагманом российской обороны. О разработке этого комплекса президент России Владимир Путин рассказал еще в прошлом году. «Авангард», рассчитанный на межконтинентальную дальность, способен к гиперзвуковым скоростям свыше 20 махов. Это делает его неуязвимым для современных систем ПРО. Буквально на днях, подводя итоги года в военной сфере, Владимир Путин отметил: Россия будет и дальше укреплять свои ядерные силы, пока ситуация на мировой арене остается нестабильной.

В Совфеде ответили на заявления США по Крымскому мосту

Но пока «Авангард» тихо-спокойно стоит на дежурстве, США запустили новый виток войны на информационном фронте. Во всяком случае (после недавних заявлений Штатов) так считают в российском Совете Федерации. Сенатор Франц Клинцевич в интервью ФАН рассказал, что Вашингтон снова лезет во внутренние дела другой страны. Ранее посольство США на Украине категорично осудило запуск железной дороги через Керченский пролив в Крым. Так американцы почти дословно повторили позицию Киева и Евросоюза по этому же вопросу. Клинцевич убежден, что все это — тщательно спланированная информационная атака:

«Тут надо начинать с того, что в армии США создано специальное командование по информационному противодействию и искусственному интеллекту, которое предназначено для ведения информационной войны против России, против, как они говорят, российской агрессии. И, выступая с подобными заявлениями, они открыто это признают. Это в том числе еще и элемент психологического давления», — говорит сенатор.

Строительство моста в Крым началось еще в 2016 году — к этому моменту жители полуострова уже вышли на общенародный референдум и проголосовали за воссоединение с Россией. Железнодорожная часть моста открылась на этой неделе с участием президента страны Владимира Путина. Следом за ним стартовал и первый пассажирский состав из Петербурга в Севастополь. Киев же не раз грозился сорвать проект, но в итоге ограничился лишь громкими заявлениями.