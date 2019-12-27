Москва, 27 декабря. WikiLeaks опубликовала четыре новых документа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Материалы опровергают выводы экспертов организации о применении химоружия на территории Сирии.

В тексте документов говорится, что токсикологи в своей экспертизе для ОЗХО не подтвердили версию об использовании хлора в городе Дума, недалеко от Дамаска.

Согласно опубликованной информации, руководители ОЗХО распорядились уничтожить инженерный доклад, в котором эксперты пришли к выводу о том, что «химическая атака» в Думе была постановочной.

Ранее СМИ сообщали, что емкости с хлором, обнаруженные в Думе, были не сброшены авиацией, а доставлены в город сухопутным путем.

Напомним, Wikileaks уже обнародовала меморандум члена Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) к главе ОЗХО Фернандо Ариасу от 14 марта 2019 года. В нем сообщается о несогласии 20 специалистов Миссии с итоговым докладом, подготовленным экспертами из «основной группы МУФС». Эксперт утверждает, что в Сирии работал только один человек из этой группы, а остальные — в неизвестной стране.

Напомним, США обвинили признанное правительство Сирии в применении химического оружия в городе Дума и Восточной Гуте. Сирийские власти отвергают все обвинения, считая их несостоятельными.

Сообщения об атаке поступили от псевдогуманитарной организации «Белые каски», которая финансируется США и регулярно проводит провокации для расшатывания ситуации в Сирии.

При этом Вашингтон использует сведения о гипотетической химатаке для введения новых санкций против Сирии, чтобы продлить свое военное присутствие в стране для незаконного контроля над нефтяными месторождениями.