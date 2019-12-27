В Госдуме мэру Херсона посоветовали «набраться ума», а не переписывать историю

Мэр Херсона Владимир Николаенко ограничил территорию исконно русских земель «болотами» под Москвой. Украинскому чиновнику следует «набраться ума», чтобы не нести бред про историю. Такой совет мэру Херсона дал зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Российский президент Владимир Путин на большой пресс-конференции осудил решение Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории». По его словам, они не имели к Украине никакого отношения.

Однако Владимир Николаенко по-своему отреагировал на высказывание главы государства. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации города.

«Исконные российские территории — это болота под Москвой», — говорится в опубликованном заявлении.

Вместе с этим Николаенко призвал граждан Украины отказаться от русской музыки и российских товаров.

Алексей Чепа обратил внимание, что высказывание украинского мэра абсолютно бессмысленно, так как в нем преследуется желание переписать историю.

«Есть исторические факты, свидетельствующие об обратном, — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей. — Поэтому комментировать такой бред довольно-таки сложно. Каждый больной человек пытается пиариться, и другой цели тут нет. Хочется пожелать ему [мэру Херсона] набраться ума, если это возможно. Но если он был дураком, то пусть такие люди дураками и останутся».

К сожалению, заметил парламентарий, россияне сейчас переживают короткий исторический период времени, являющийся «искусственным разломом» в отношениях с Украиной.

«Политики [украинские] его сделали под аккомпанемент Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее история всех рассудит, о них забудут, ведь звать их никак», — выразил надежду депутат.

Украина до Великой Отечественной войны была аграрной страной, и только потом СССР сделал из нее мощную и индустриальную державу, напомнил собеседник ФАН.

«Сегодня она растащена и разграблена. Все разрушалось с помощью покровителей из США. Сегодня эти упыри пытаются переворачивать историю», — добавил Чепа.

Ранее политолог Юрий Кот в ответе украинских властей по поводу исконно русских земель увидел страх перед исторической правдой. По его словам, украинцам следует читать правильные книги по истории и использовать эту ситуацию для того, чтобы вспомнить, кто они есть на самом деле.