Свита Навального попала в топ скандалов с оппозиционерами Петербурга в 2019 году

Санкт-Петербург, 27 декабря. «Невские новости» выбрали главные скандалы уходящего года, героями которых стали оппозиционные политики Петербурга.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник прославился после первомайского шествия. Неадекватное поведение парламентария привлекло внимание общественности, и петербуржцы заподозрили Резника в употреблении запрещенных веществ. Позже в Сети появились кадры, на которых парламентарий курит, предположительно, травку.

Петербуржцы призвали политика сдать тест на наркотики, но он отказался. Они также создали петицию с требованием лишить парламентария мандата. Позже Резник, который ранее занимал пост председателя комиссии по образованию, культуре и науке, ушел с должности.

В секс-скандал угодил другой петербургский парламентарий — Борис Вишневский. Выпускница РГПУ имени Герцена написала в редакцию Nation News письмо, в котором обвинила в домогательствах депутата, который преподавал у нее. Жертвами домогательств Вишневского была не только она, но, как утверждает девушка, еще несколько выпускниц. Кроме того, выпускница поведала о слухах, что «Вишневскому интересны не только девушки, но и юноши».

Сомневаясь в достоверности информации, журналисты обратились за комментариями к Вишневскому и руководству герценовского вуза, но не получили их.

Активист «Весны» и сторонник скандального блогера Алексея Навального Владимир Казаченко оказался в центре внимания после оргии со школьницами. Видео с участием активиста, «содержащие действия сексуального характера», правоохранители обнаружили в смартфоне 14-летней девочки. На кадрах правоохранители увидели секс-оргии и снимки с участием молодых людей, где они вдыхают белый порошок.

В настоящее время в отношении Казаченко ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия».

Активисты штаба Навального устроили провокацию во время предвыборной губернаторской кампании в Северной столице. Навальнисты распространили фейковое видео «расследования» о фальсификациях, которые якобы имели место в избирательной кампании тогдашнего врио главы города Александра Беглова.

На кадрах, которые были выданы «оппозиционерами», как доказательства фальсификации, сотрудницы администрации занимались подготовкой шаблонов для сборщиков подписей, что необходимо для исключения возможных ошибок при оформлении бумаг.

Глава петербургского штаба Навального Ольга Гусева также понесла ответственность за клевету: девушка обвинила заместителя директора по АХЧ Гимназии №61 Выборгского района города Санкт-Петербурга Елену Орлову в фальсификации подписей. Суд удовлетворил иск Орловой к Гусевой о клевете и обязал соратницу скандального блогера выплатить компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

Отличились еще некоторые оппозиционные депутаты, избранные в муниципальные округа. Депутат Сергей Трошин, поддерживающий ЛГБТ-сообщество, установил на стол МО «Литейный округ» радужный флаг. Вскоре после этого глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров призвал муниципалов «включать голову» и напомнил, что в здания муниципалитетов приходят ветераны боевых действий, дети и лидеры общественного мнения, которым может не понравиться такая символика. А позже глава МО «Литейный округ» Павел Дайняк заявил, что действия его коллег противоречат закону.

Избранники МО №72, подчеркивая свои оппозиционные взгляды, на первом же заседании сняли со стены портреты президента России Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Всегда мечтал сделать эту фигню. Сегодня у нас было первое заседание муниципального совета. Я объявил, что у меня есть стилистические претензии к нашему заседанию. И снял со стены портреты Путина и Беглова», — написал депутат Владимир Волохонский на странице в Facebook.

Впрочем, в ситуацию вмешался глава муниципалитета Павел Швец. Он вернул портреты и подчеркнул, что нужно с уважением относиться ко всем ветвям власти и их руководителям — это основополагающий принцип работы представительного органа власти.