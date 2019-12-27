Минобороны РФ назвало «примитивным фейком» слухи о драке с военными США в Сирии

Москва, 27 декабря. Министерство обороны РФ опровергло информацию базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерватории по правам человека» о драке, которая якобы произошла между российскими и американскими военными в Сирии.

«Сообщение о якобы имевших место «столкновениях, перешедших в рукопашную» между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — пояснили в ведомстве.

Минобороны РФ также добавило, что специалисты российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии и военная полиция продолжают свою работу в штатном режиме.

Напомним, что Россия проводит антитеррористическую операцию против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии по просьбе официального Дамаска с 2015 года. Российские военные участвуют в борьбе против террористов, принимают усилия по деэскалации насилия, а также вместе с турецкими коллегами патрулируют зону безопасности на севере Сирии, откуда ранее были выведены поддерживаемые США курдские боевики.

Военное же присутствие Соединенных Штатов незаконно — Вашингтон не получал для этого ни разрешения сирийского правительства, ни мандата Совбеза ООН. В настоящее время американские военные занимаются тем, что нелегально добывают захваченную курдами сирийскую нефть и вывозят ее за рубеж. При этом президент США Дональд Трамп просит Дамаск и Москву остановить операцию против террористов в Идлибе. Он якобы беспокоится, что мирные жители могут пострадать.

1 Организация запрещена на территории РФ.