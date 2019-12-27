Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин подарил школьнице из Калужской области щенка лабрадора. Соответствующую информацию передает пресс-служба правительства региона.

12-летняя девочка, проживающая в городе Обнинске, получила от имени главы российского государства Владимира Путина щенка лабрадора, который поможет ей во время лечения. Девочка находится на индивидуальном обучении в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Собаку девочке передали региональный министр труда и социальной защиты, председатель комитета ветеринарии и мэр Обнинска.

Ранее сообщалось, что президент исполнил мечту мальчика из Красноярска, который послал ему письмо с необычной просьбой: «Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются».