Сирия, 27 декабря. США перебросили еще одну партию подкреплений на север Хасаки. Террористы ИГ1 взяли на себя ответственность за взрыв в Ракке. Курдские боевики приступили к демонтажу пусковых установок на базе США в районе месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям «ан-Нусры»*** на границе между Идлибом и Латакией; обстреляли позиции боевиков на северо-западе Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: снова заявляет о потерях САА на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о своей причастности к организации взрыва в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: начали демонтировать пусковые установки на военной базе США у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: направили еще один конвой с военной техникой на север Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к демонтажу пусковых установок на американской военной базе, которая располагается у нефтегазового месторождения Аль-Омар поблизости от города Шхиль. Никакой информации о том, для чего были приняты подобные меры, пока не поступало. Напомним, США при поддержке проамериканских курдских группировок осуществляют незаконную добычу и вывоз сирийской нефти из данного района.

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжают развивать наступление на юго-востоке провинции. Оппозиционный интернет-портал Aleppo Media Center снова опубликовал неподтвержденные сообщения о потерях в рядах Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Маасран, заявив об уничтожении БМП сил САР и всех находившихся внутри солдат.

В то же время возобновились взаимные обстрелы на границе с соседней Латакией. Как передавал Twitter-канал (Step_Agency), под ударом оказались огневые позиции возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1 террористического альянса «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Ан-Наджия и Бдама, находящихся в районе Джиср аш-Шугура на западе Идлиба.

Провинция Ракка

Интернет-портал Al Amaq, связанный с «Исламским государством», заявил о причастности террористов к недавнему взрыву в Ракке. Отмечается, что боевики организовали взрыв у дома одного из высокопоставленных лидеров курдских вооруженных бандгрупп у кольцевой развязки поблизости от административного центра провинции. О жертвах инцидента все еще ничего неизвестно. Как известно, джихадисты террористической группировки нередко прибегают к вылазкам в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF), которые, в свою очередь, продолжают пренебрегать поисками убежищ ИГ.

Провинция Хама

Вновь вспыхнули перестрелки в северо-западной части Хамы. Согласно информации новостного портала Step News Agency, правительственные войска, базирующиеся в районе города Джурин, открыли огонь по опорным пунктам исламистов вооруженной оппозиции на подступах к населенным пунктам Аль-Амика и Джубб Сулейман. Сведения о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, столкновения на границах зоны «Большого Идлиба» были спровоцированы боевиками радикальных бандгрупп, которые не переставали нарушать действующий на линии разграничения сил режим тишины.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на курдские источники сообщает о том, что Соединенные Штаты перебросили еще один конвой с военной техникой и бронеавтомобилями на север Хасаки в районы, занимаемые проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF). Подкрепления пересекли границу с Ираком через пограничный переход «Аль-Валид» и направились в сторону города Камышлы, вблизи которого накануне отмечались народные волнения.

Кроме того, стало известно, что в провинцию прибыла колонна из пяти автомобилей, на которых было осуществлено патрулирование района города Тель-Тамр. Также здесь состоялась встреча представителей США с лидерами курдских формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.