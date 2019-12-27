Путин обсудил с египетским коллегой восстановление авиасообщения

Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что беседа прошла по инициативе Каира.

«Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта — строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения», — сообщается в заявлении пресс-службы Кремля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о предстоящей проверке аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады российскими авиаинспекторами.

По данным египетского источника, аэропорт Шарм-эш-Шейха уже претерпел значительные улучшения. Был реконструирован второй терминал, тем самым увеличена пропускная способность воздушных ворот на два миллиона пассажиров в год. Кроме этого, власти оборудовали четыре дополнительных выхода на посадку.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года из-за крушения российского самолета, летевшего из арабской страны. Жертвами трагедии стали 224 человека.

Регулярное сообщение по воздуху было частично восстановлено в апреле 2018 года, но только между Москвой и Каиром. Рейсов из России до египетских курортов пока нет.