Россиянам понравился танец Захаровой в стиле «Криминального чтива»

Москва, 27 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова вновь стала звездой Instagram после того, как станцевала на корпоративе в МИД РФ.

Дипломат исполнила танец Мии Уоллес (Ума Турман) из фильма «Криминальное чтиво», в то время как ее партнер явно пытался спародировать Винсента Вегу (Джон Траволта), пишет «Газета.ру».

Отметим, что номер, исполненный Турман и Траволтой в знаменитом фильме Тарантино, является одним из самых известных «кинотанцев» наряду с танго в исполнении Аль Пачино в фильме «Запах женщины».

«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив» департамента информации и печати МИД России под аккомпанемент Дениса Мацуева. Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — комментирует видеозапись танца Захарова.

Большинство подписчиков по достоинству оценили танец Захаровой.

«Какие вы молодцы. И работать, и отдыхать умеете», «Какой прекрасно исполненный танец. Браво», «Супер! Наши круче всех», — пишут они.

Отметим, что Захарова уже не в первый раз демонстрирует свои танцевальные навыки. В мае 2016 года она станцевала калинку на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН. А в августе 2019 года официальный представитель МИД РФ посетила секцию обучения традиционному кавказскому танцу лезгинка на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук» и сплясала перед камерой.