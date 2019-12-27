Диетолог рассказала, каким десертам отдавать предпочтение на Новый год

Москва, 27 декабря. Россиянам рекомендуют выбирать сладости с небольшой энергетической ценностью и потреблять меньше сахара. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Праздничное меню должно включать в себя блюда, которые принесут удовольствие и не навредят здоровью. Диетолог отметила, что употребление сахара нужно свести к минимуму.

«Есть варианты здоровых десертов, прежде всего фрукты, конечно же, какие-то десерты на основе фруктов с небольшим количеством сахара», — пояснила врач.

Она добавила, что кушать сладости стоит не чаще, чем раз в неделю, передает РИА Новости.

Ранее специалисты говорили, что следует избегать чрезмерного употребления жирной пищи, а также сформулировали первое правило праздничного стола — это умеренность во всем: и в еде, и в напитках.

После новогоднего застолья врачи советуют вернуться к привычному рациону и устраивать разгрузочные дни. Например, к творожно-кефирной «разгрузке».