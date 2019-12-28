САА нашла бывшие штаб-квартиры боевиков «ан-Нусры» в провинции Идлиб

Дамаск, 28 декабря. В ходе прочесывания освобожденных от террористических группировок районов провинции Идлиб подразделения сирийской армии обнаружили десятки штаб-квартир, которые использовались боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными ей бандформированиями во время оккупации.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Перед наступлением сирийской правительственной армии террористы сожгли и разграбили собственные штаб-квартиры, забрав вместе с собой документы, оружие и оборудование, затем они двинулись в сторону Маарет ан-Нумана.

В данный момент инженерные подразделения сирийской армии продолжают обыскивать 40 городов и деревень, которые были освобождены от террористов накануне. Военные САА осматривают здания и дороги с целью демонтажа взрывных устройств и мин, заложенных террористами до того, как они покинули эти территории.

Стоит отметить, что сирийская армия стремится перегруппировать свои силы и подготовиться к началу следующего этапа своей военной операции, направленной на контроль города Маарет ан-Нуман и открытие международной дороги между Алеппо и Дамаском через Хаму и Хомс.

Ранее сообщалось, что правительственная армия взяла под свой контроль стратегически важный сирийский город Джарджаназ, расположенный в юго-восточной части провинции Идлиб. Это произошло после ожесточенных боев с незаконными вооруженными группировками, позиции которых находились к востоку от международной дороги М5.

Джарджаназ считается одним из крупнейших городов в районе Маарат ан-Нумана, когда-то он был главным опорным боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и союзных ей группировок.

Сейчас подразделения сирийской армии продолжают ликвидировать оплоты боевиков, находящиеся в районах сирийских провинций Хама и Идлиб. САА движется сразу по нескольким направлениям, успешно отбивая захваченные террористами города.

1 Организация запрещена на территории РФ.