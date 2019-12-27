Трамп назначил Россию, Сирию и Иран «плохими парнями», готовыми убивать мирных жителей

Москва, 27 декабря. Президент США Дональд Трамп, говоря об Идлибе, вновь озвучил типичный для Запада американский подход к событиям в Сирии, назвав «плохими парнями» в этой ситуации Москву, Тегеран и Дамаск, считает политолог Владимир Джаралла.

По его мнению, глава Белого дома делает все исключительно в интересах США и лицемерно использует ситуацию в Идлибе. Джаралла напомнил, что американцы убеждены, что они лучше всех, а те, кто придерживается других взглядов — плохие.

«Беспокойство» Трампа касательно проводимой в Идлибе сирийской армией операции против террористов — пример стандартных для США заявлений о ситуации в Сирии.

«Перед нами разворачивается уже достаточно привычная схема в этом конфликте, когда западному обывателю показывается картинка трагедии, но самое главное Соединенные Штаты назначают виновных в лице России, Сирии и Ирана, которым рисуется образ зла», — сказал политолог в беседе с изданием «Слово и дело».

Он также объяснил своеобразный комплемент, сделанный Трампом Турции на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном, которые являются союзниками по НАТО.

«Тут как раз возникает ситуация с Турцией, с которой, как известно, ухудшились отношения у США по целому ряду причин. Самая яркая из них — это история с комплексами ПВО. Трамп делает такой неуклюжий на наш взгляд, но вполне логичный для него шаг: он называет «плохих парней» и как раз делает комплимент Турции», — указал политолог.

Ранее Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить операцию против боевиков в Идлибе. Американский президент считает, что действия направлены якобы против гражданских.