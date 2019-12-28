США разорвали ключевые мировые сделки. Международная политика 2019. ФАН-ТВ

США разорвали ключевые сделки Привычка разводиться. Похоже, трижды женатый Дональд Трамп использует апробированную в личной жизни модель поведения в политических масштабах. В уходящем году 45-й американский президент разорвал сразу несколько крупных мировых сделок. Штаты беспардонно развалили хрупкий мир, выйдя в начале августа из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, перечеркнув усилия тандема Горбачев-Рейган на излете «холодной войны». И тут же с неукротимым азартом Пентагон приступил к «бомбометанию»: сначала испытал вариант крылатой ракеты с лающим названием «Томагавк», а под финал 2019-го запустил баллистическую ракету наземного базирования. Американцы на протяжении многих лет сознательно разрабатывали запрещенный ДРСМД «ядерный топор» и другие опасные «игрушки». А потом, голословно обвинив Россию в нарушении сделки, благополучно ее похоронили и развязали себе руки. «Мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватый новым опасным витком гонки вооружений», — заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Ненасытный хозяин Белого дома уже бредит «Звездными войнами». Штаты вместо Белки со Стрелкой намереваются ядерные системы в космос запустить! На безопасность планеты, в том числе экологическую, Вашингтону начхать! Как и обещал на заре своей туманной президентской «юности», Трамп в этом году оформил развод с «Парижским соглашением по климату». Глобальное потепление мистер президент считает великой китайской ересью, изобретенной для подрыва американского процветания. Каких еще демаршей ждать от Вашингтона на фоне опасного троллинга Ирана и Северной Кореи в президентском Twitter? Под угрозой Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, который истекает в 2021-м. Пока Трамп в целом поддерживает идею о продлении СНВ-3, но ждет, что сфера оружейного контроля станет более глобальной при участии других крупных игроков, скажем, Китая. И это несмотря на отчаянные торговые и санкционные войны с Поднебесной. А вот у Москвы и Пекина трудностей перевода не возникает. В этом году мы отметили 70-летие дружбы запуском газопровода и показали американцам, в чем «Сила Сибири».

НАТО – 70 лет А вот Североатлантический альянс Дональд Трамп покидать не собирается. И это несмотря на вечное недовольство мистера президента скупостью союзников, не желающих платить «щедрым» Штатам за «надежный» щит от мнимой российской угрозы. В уходящем году американский лидер даже поздравил пенсионера НАТО с 70-летием. Правда, накануне юбилейного саммита в туманном Лондоне «доктор» Макрон поставил стареющему милитаристскому блоку неутешительный диагноз — «смерть мозга». Симптомы налицо — мировые лидеры, все, как на подбор, «глядят в Наполеоны», оттого-то в «братьях по оружию» давно согласия нет. Так, хозяин Белого дома не может простить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за предательство интересов НАТО, а именно — покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 вместо хваленых американских «Патриотов». К тому же, Анкара этой осенью инициировала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдских террористов, которые помогали Вашингтону среди бела дня воровать чужую нефть. Прищучить боевиков помогла опять же Россия: Эрдоган и Путин подписали меморандум для достижения мира и благоденствия во взрывоопасном регионе. Москва уже семь десятков лет главный раздражитель натовцев. Все начиналось с 12-ти стран-участниц, теперь в НАТО 29 членов, связанных одной целью, на подходе новый кандидат — Северная Македония. А роль «империи зла», по задумке альянса, должна играть преемница СССР — Россия. В этом году после официального заявления о прекращении сотрудничества НАТО и Москвы альянс обложил нашу страну со всех сторон, и не только ракетами системы ПРО. Под аккомпанемент информационной войны против Кремля западный альянс перебросил британско-французских вояк в соседнюю Эстонию, в Черном море, как черт из табакерки, объявился американский эсминец «Росс» — явно не по турпутевке. Незваные гости, НАТОвские корабли, наведались и в акваторию Балтики. Этим летом вблизи российских границ проходили военные учения Sea Breeze в Черном море и Baltops в Балтийском — с участием авиации НАТО. «Воздушные набеги» западного альянса тогда порядком поднадоели Москве. Обнаглевший истребитель даже подлетел к борту министра обороны России над нейтральными водами Балтики. Под таким натиском Москва вынуждена давать отпор, наращивая свой военный арсенал и проводя учения со своими союзниками. «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Техническому переоснащению Вооруженных Сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание», — заявил Владимир Путин, президент России. Защиту российских границ НАТО называет не иначе как пресловутой «агрессией», о чем и заявил альянс в своей декларации по итогам лондонского саммита. По логике Штатов, остановить восточную угрозу можно лишь игрой мускулами. А прожорливое оружейное лобби требует ударной дозы финансирования.

Протесты шагают по миру «Плодитесь и размножайтесь» — такую заповедь Штаты дали цветным протестам в этом году. 12 месяцев мировая столица моды не снимала «желтый жилет». И, кажется, не по своей воле: тенденции диктовал бенефициар оранжевых революций Вашингтон. А у него, как известно, со вкусом проблемы. За год уличных акций измотанный Париж потерял 2,5 миллиарда евро, а президент Пятой республики стал посговорчивее. Теперь-то месье Макрон не заикается о создании автономной от НАТО армии и не особо претендует на лидерство в Старом Свете. Ведь, оказывается, по американскому хотению и Facebook-овскому велению можно вывести на Елисейские Поля на протестное «дефиле» аж 280 тысяч бунтарей, одетых в «униформу». Под занавес 2019-го на эстафету «желтожилеточников» продолжили «люди в черном» — противники пенсионной реформы. Битых полгода «кутюрье» мировых «майданов» подгоняли ситуацию под свои «лекала» и в китайском Гонконге. Чтобы Пекин побольнее ужалить. Разъяренный «дракон» выводил на улицу до двух миллионов смутьянов! По команде «фас!» из Вашингтона погромщики превращали экономическую мекку в фарш. Призрак в желтом жилете с легкой руки заокеанского законодателя политической моды бродил весь 2019-й по Великобритании, Канаде, Ливану, отжег и в Грузии. После первого солнечного удара в виде летней русофобской истерии до Тбилиси докатилась новая волна протестов. Ради безопасности россиян даже были прекращены авиаперелеты в Грузию. Вашингтону выгодно иметь своих марионеток по соседству с несгибаемой Россией. Ставка на госпереворот. В этом году Штаты пытались свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поставить свою пешку Хуана Гуайдо. Безуспешно. Однако по такому же сценарию провернули путч в Боливии, отправив в мексиканскую ссылку своего недруга-индейца Эво Моралеса, пролилась кровь. Белый дом порядком расшатал нервную систему практически всей Латинской Америки. Волна беспорядков прокатилась по Аргентине, Перу, Колумбии, Чили. В апреле в столице Судана запахло «Арабской весной». С легкой руки Вашингтона военные потеснили самого долго правящего президента в Африке Омара аль-Башира. И все из-за жажды «черного золота». Бунтовали Сербия и Каталония. Во всем мире цвет настроения желтый. «Каким образом следователи распутывают преступление, считая, что его совершает серийный убийца или маньяк? Когда совпадают множество похожих факторов. Вот точно так же определяют тех, кто стоит за оранжевыми переворотами или их попытками в мире. Мы видим, что практически всегда такие попытки происходят в государствах, которые сопротивляются политике Соединенных Штатов, где у власти находятся личности, партии, которые не хотят плясать под дудку Вашингтона. Из этого можно сделать вывод, что Соединенные Штаты убирают таким образом неугодные для себя режимы», — считает Николай Стариков. писатель и общественный деятель. США давно уяснили: нездорового пациента легче взять под белы рученьки и причесать по своей моде. Штаты давно мечтают стать иконой стиля не только для двух Америк, но и для всех континентов планеты Земля. А потому и грузно вышагивают по мировому «подиуму», оставляя за спиной огненно-желтый шлейф.

Новый президент Украины со своих ног и «короновал» своего шестого — Зе-президента. За актера, сыгравшего в сериале «Слуга народа» пророческую роль, проголосовали свыше 13,5 млн избирателей, а это более 73 процентов голосов огромной страны! Во время своей инаугурации Зеленский обещал сделать все для достижения мира в Донбассе. «Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир»», — сказал Владимир Зеленский, президент Украины. С приходом во власть политика новой формации процесс, действительно, пошел. Сначала Украина согласовала формулу Штайнмайера, определяющую механизм предоставления особого статуса Донбассу. Началось долгожданное разведение войск у населенных пунктов Петровское и Золотое в зоне соприкосновения сторон. Немыслимый прогресс на фоне правления апатичного «шоколадного короля» с бандеровским флагом вместо скипетра. И, наконец, после трехлетнего таймаута состоялся саммит «нормандской четверки» в Париже. Настоящий прорыв, который мировые СМИ тут же окрестили «разморозкой» и «оттепелью»! Президенты России, Франции, Германии и Украины подтвердили намерение обменяться пленными по принципу «всех на всех» до боя курантов. «Наша встреча позволяет на самом высоком уровне подтвердить нашу общую цель, которая заключается в достижении долгосрочного мира и прекращении конфликта, который привел к гибели 13 тысяч человек, и который каждую неделю продолжает приносить новые жертвы, и он является открытой кровоточащей раной на теле континента», — заявил Эммануэль Макрон, президент Франции. И еще одна сенсация: лидеры России и Украины — два Владимира — Путин и Зеленский впервые встретились и тет-а-тет обсудили наболевший газовый вопрос. Представить себе такой диалог с заносчивым Порошенко было просто нереально. Впрочем, как и выстраданное решение по голубому топливу в финале 2019-го, и обмен заключенными по формуле «35 на 35». Здесь вспомним освобождение узника совести Кирилла Вышинского, руководителя портала РИА Новости Украина, задержанного СБУ при прежнем киевском режиме. Одним словом, поводов для осторожного оптимизма у сторонников качественного российско-украинского диалога достаточно. Но, обжегшись на молоке, пока дуем на воду. А вот со Штатами у нового президента Незалежной как-то не заладилось. Противники Трампа разыграли «украинскую карту» в деле об импичменте, обломав зубы на мнимом «российском вмешательстве». По конспирологической версии конгрессменов, президент США требовал у своего коллеги Владимира Зеленского найти компромат на Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах 2020 года. Якобы взамен на военную помощь для Киева. 45-го американского президента уже давно стращали великим и ужасным импичментом. И буквально за неделю до Рождества Палата представителей Конгресса проголосовала-таки за отстранение хозяина Белого дома от своей должности. Теперь судьба мистера президента в руках Сената. «Казнит» или «помилует»? Интрига затягивается. Смотрите вторую серию «Санта Барбары» в следующем году.

WADA отстранило Россию Удар ниже пояса. WADA украло у России олимпийскую мечту. Всемирное антидопинговое агентство, следуя заветам махинатора Родченкова, отстранило нашу страну на четыре года от главных спортивных стартов планеты. Но им и целого мира мало! России запретили самой проводить международные соревнования. В собственном доме. Хотя, Чемпионат Европы-2020 отобрать у нас не получится. «WADA же деньги за билеты не вернет?» — задает риторический вопрос президент Владимир Путин. Под раздачу попало и РУСАДА, дескать, не соответствует российское агентство лекалам антидопингового кодекса. На суровую спортивную диету нашу страну посадили из-за дела о допинговых махинациях, шитого белыми нитками. WADA опять заклеймило Москву, словно белены, точнее, допинга объевшись. Неадекватное решение поспешно поддержал Международный олимпийский комитет, а значит, в следующем году на играх в Токио наши атлеты опять выступят под нейтральным флагом, как и в Пхенчхане в 2018-м. Участвовать в соревнованиях смогут лишь «чистые» спортсмены. Владимир Путин убежден: WADA демонстрирует неспортивное поведение. Сумасбродное решение идет в разрез с Олимпийской хартией и носит откровенно политический оттенок. «Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Если сейчас со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, и мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым», — ответил Владимир Путин, президент России. Поразительный факт: исполком международного агентства демонстративно закрывает глаза на допинговые скандалы со спортсменами из «правильных» стран. Их липовые «астматики» и «сердечники» бегают и прыгают быстрее, выше, сильнее честных атлетов благодаря химическим чудо-эликсирам. А крайней снова выставили Москву. Как говорится, «все гадости — от зависти». Если наши юные фигуристки играючи взлетают на четыре оборота без всяких допингов, как еще коллективный Запад может устранить главного конкурента? Только подставив подножку в спортивной эстафете. Россию в этом году испытывали на прочность огнем, водой и медными трубами. Санкции сыпались на нашу голову, как из рога изобилия: Штаты по принципу «хайли лайкли» «наказали» Москву за сюрреалистическое «дело Скрипалей», Евросоюз продлил свою «экзекуцию» еще на полгода, внятного предлога даже не придумав. Нас это лишь закаляет. В здоровом теле — здоровый дух!