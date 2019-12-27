Украина потеряла доступ в небо из-за разрыва с Россией и равнодушия властей

Процесс ликвидации знаменитого авиазавода и конструкторского бюро «Антонов», которые после распада СССР оказались на территории самостийной Украины, приближается к логическому концу. На недавней пресс-конференции президент ГП «Антонов» Александр Донец заявил, что Украина может полностью потерять гражданское авиастроение уже через пять-семь лет.

В реальности дела обстоят еще хуже: руководитель «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус, который возглавил этот госконцерн 1 сентября, выступил с инициативой о ликвидации производственной площадки «Антонова» в Киеве — на ее месте чиновники хотят начать жилищную застройку.

Напомним, что ранее «Антонов» был обанкрочен, лишен финансово-хозяйственной самостоятельности и переведен под управление «Укроборонпрома», так что о мнении самих авиастроителей никто, судя по всему, спрашивать не будет.

«Мы сливали-сливали и наконец слили!»

Процесс «реформирования» самолетостроительного кластера Украины шел на протяжении всей недолгой истории «незалежности». К моменту передачи ГП «Антонов» в структуру «Укроборонпрома» его изрядно «укрупнили». Кроме знаменитого конструкторского бюро, в составе «Антонова» оказались целых три производственных площадки: одноименный киевский серийный завод (до 2010 года носивший название АВИАНТ), «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» (ХГАПП) и ремонтное предприятие «Завод 410 гражданской авиации», расположенное в Жулянах.

Эти три завода прибились под крыло концерна «Антонов» не от хорошей жизни. Фактически под этот юридический «зонтик» собрали все то, что еще теплилось в авиастроительной отрасли Украины. Относительно независимым от «Антонова» остался только запорожский авиастроительный кластер под неформальным лидерством «Мотор-Сич», но у него была своя грустная история.

После передачи предприятий «Антонова» под управление «Укроборонпрома» в 2015 году не поменялось ровным счетом ничего: ни один из заводов не получил заказов даже от самой Украины, не говоря уже о продаже продукции на экспорт. По сути дела, на протяжении последнего десятка лет весь концерн кормила собственная авиакомпания «Авиалинии Антонова», на которую приходилось свыше 90% совокупной выручки ГП.

В 2018 году тогдашний президент «Антонова» Александр Кривоконь признал, что за счет доходов от авиационных перевозок он «удерживает коллектив, платит зарплату и коммунальные платежи».

Оставшиеся 10% доходов авиаконцерна тоже составляли отнюдь не продажи новых машин. Просто удалось загрузить работой «Завод 410 гражданской авиации», производивший текущий и капитальный ремонт самолетов «Ан» в Жулянах. Ну и шли экспортные продажи запчастей — благо за советское время «Антонов» выпустил несколько тысяч самолетов различных модификаций.

Однако на советском заделе ехать в будущее было уже невозможно. Старые самолеты ожидаемо год за годом только выходили из эксплуатации и становились на прикол — или шли на утилизацию.

Таким образом, судьбы расположенного в Киеве серийного завода «Антонов» и харьковского ХГАПП были предрешены еще несколько лет назад. Пустующие цеха выглядели бельмом на карте Киева, а множество желающих получить дефицитную землю в городской черте только ждали возможности «подтолкнуть падающего», в роли которого уже давно выступало украинское авиастроение.

Новых самолетов нет

Почему же «Антонов» так и не смог наладить выпуск новых самолетов, хотя на это у него было масса времени? По какой причине за все время независимости Украины выпуск лайнеров в стране и близко не подошел к уровням, достигнутым при СССР? Как могло случиться, что в 2000–2015 годах Украина выпускала лишь по 2–5 самолетов в год, а «рекордным» стал 2012 год, когда в стране построили… целых шесть новых самолетов?

На бумаге все было хорошо. «Антонов» буквально фонтанировал новыми моделями: за годы независимости, кроме доводки совместного российско-украинского военно-транспортного Ан-70, он выпустил сразу три новых модели транспортных самолетов: Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Причем формально все эти самолеты числились современными — производство А-148 стартовало в 2007 году, Ан-158 — в 2010-м, а Ан-178 — в 2015 году.

Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что это один и тот же планер, который минимальными модификациями был «размножен» на три модели транспортников. Все эти модели «Антонов» планировал в качестве замены парка выходящих из эксплуатации Ан-12, построенных в советские времена. Но вот с этим как раз и вышла главная промашка: Ан-12 продолжали эксплуатировать именно потому, что они уже практически выработали свой летный ресурс, в силу чего были предельно дешевы. А вот новые модели самолетов «Ан» Украина хотела продавать не ниже мировых цен — и поэтому тут же вступила в прямую конкуренцию с Airbus и Boeing.

Показательный момент: начало производства Ан-178, который выдавали за усовершенствованный Ан-158, совпало… с полной остановкой производства самолетов на Украине! С 2016 года и по настоящее время в стране не произведено ни одной серийной машины, а один-единственный Ан-178 так и остался в опытном экземпляре.

Кроме того, оказалось, что доводить до ума «немного модернизированный» Ан-178 на «Антонове» просто некому. Еще в 2015 году опытный самолет был несколько раз замечен во время испытаний и на международных выставках с тяжелым балластом — это могло свидетельствовать о том, что при его проектировании были допущены трудноустранимые ошибки.

Связано это было с неудачной идеей: модель Ан-178 почему-то решили приспособить к перевозке стандартных морских контейнеров, хотя их пришлось бы в таком случае грузить только на 20% от их номинальной грузоподъемности и вести мертвым грузом саму контейнерную тару. В итоге корпус самолета поменяли, а вот многие расчеты переделать, судя по всему, просто забыли.

За «мертвые» годы простоя изрядно подрастерялись и производственные компетенции киевской площадки «Антонова». Недавно вице–президент по производству ГП Виталий Читак заявил, что на заводе в столице уже выполнен значительный объем работ по созданию основных компонентов Ан-178, который будет наконец-то поставлен по экспорту в Перу. Однако в его словах есть примечательный момент: изготовлены «узлы и агрегаты неизменной конструкции».

Следите за руками: конструкция планера Ан-178 заимствована, причем достаточно неудачно, еще от Ан-148/Ан-158. Так вот, изготовленные «неизменные» компоненты, а именно хвостовое оперение и консоли крыла, как раз и являются теми самыми, заимствованными еще у Ан-148, унифицированными компонентами!

В общем, никакого «возрождения завода» нет и в помине: «новые» Ан-178 сегодня пытаются собрать из заделов, которые были созданы еще под прошлые модели. После чего «Антонову» остается самая малость: изготовить огромное количество уникальных для Ан-178 элементов и «импортозаместить» все оборудование. Точнее, найти на рынке то, чего не нашлось на старых складах, после чего как-то всунуть всю эту «солянку» и в без того проблемный самолет.

Что получится из такого «самолетного Голема» и можно ли это всерьез называть «авиастроением» — вопрос открытый.

Без доступа в небо

Сегодня мы наблюдаем последние конвульсии умирающей украинской самолетостроительной отрасли. Громадный производственный комплекс, который в советское время давал таких гигантов, как Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», в ближайшее время погибнет от безденежья, равнодушия властей и разрушения производственных компетенций по всей цепочке: от конструирования самолетов до их испытаний. Так Украина на наших глазах потеряла доступ в небо.

Точка невозврата в этом процессе была пройдена еще в 2014 году, когда по близорукому решению Киева было разорвано сотрудничество с Россией в отрасли, а мифическое «Запад нам поможет» стало постоянным рефреном для украинских политиков.

По словам президента «Антонова», средств на обновление не хватает из-за отсутствия заказчиков.

«У нас даже нет внутреннего рынка. Мы не получили ни одного заказа от Минобороны, пограничной службы, службы чрезвычайных ситуаций», — признал он.

В такой ситуации киевский серийный завод «Антонова» действительно обречен. Вопрос лишь в том, как быстро на месте его производственных цехов появятся новые многоэтажки и торговые центры.