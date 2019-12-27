«Ростов» и «Рубин» могут арендовать Гулиева у «Спартака»

Москва, 27 декабря. В услугах полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева заинтересованы два российских клуба. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, речь идет о «Ростове» и «Рубине». Оба клуба готовы арендовать 23-летнего полузащитника. Сообщается, что «Спартак» готов рассмотреть вариант с арендой игрока до конца текущего сезона.

Гулиев — воспитанник системы «Спартака». Он выступал на правах аренды за «Анжи» и «Ростов», а затем присоединился на постоянной основе за 500 тысяч евро. В январе этого года «Спартак» выкупил права на игрока обратно за 1 млн евро.

В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отличился.