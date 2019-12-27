США с опозданием осудили запуск ж/д сообщения через Керченский пролив

Москва, 27 декабря. США со значительным опозданием отреагировали на запуск железнодорожного сообщения с Крымом через Керченский пролив. Только через три дня после открытия движения по мосту железнодорожного транспорта американское посольство в Украине опубликовало официальный протест.

В своем Twitter-аккаунте представительство США в Киеве осудило окончательное введение в эксплуатацию моста, который значительно облегчит жизнь крымчанам, считающихся Киевом «гражданами Украины». Об этом сообщает «Политика сегодня».

Член Общественной палаты Михаил Аничкин считает, что запоздалая реакция США связана с внутриамериканскими проблемами.

«Все запоздалые реакции и так далее, с одной стороны, это хорошо, что это не на первом месте стоит во внимании американского истеблишмента, с другой стороны, у них у самих сейчас много проблем во взаимоотношениях внутри себя. Может быть поэтому запоздалая реакция», — отметил эксперт.

Интересно, что твит киевского посольства, судя по всему, был согласован в Вашингтоне. По данным сервиса Google Trends, больше всего Крымом интересуются в округе Колумбия, где располагаются Конгресс и Государственный департамент, а также в штате Вирджиния, где базируется Пентагон.

Кроме того, через сутки после публикации заявления возле берегов Крыма был замечен американский разведывательный самолет Boeing Rivet Joint. Это подтверждают данные сервиса PlaneRadar.