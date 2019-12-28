Государство в государстве, или идеология американского Юга

США — это лоскутное одеяло из штатов, каждый из которых отличается от другого больше, чем многие страны друг от друга. Однако есть одно территориальное образование, которое особенно выделяется еще с середины XIX века, а именно — так называемый американский Юг. И дело тут вовсе не в климате, а в убеждениях людей, которые его населяют. По их мнению, американский Юг — это земля «более настоящих» американцев, которые превыше всего ценят свою личную свободу, свою землю и право решать свою собственную судьбу, чего бы им это ни стоило. Впрочем, такое свободолюбие позволено только белым южанам.

Отметим, что в этом регионе — так сложилось исторически — проживает большое количество черных американцев. Эта территория отличается очень высокой статистикой по насильственным преступлениям на почве ненависти. И уровень расизма здесь зашкаливает.

Расизм также является исконно южной «традицией». Еще в 30-е годы прошлого века нацистская Германия вполне могла бы взять пример у южных штатов Америки в деле расовой сегрегации, апартеида и дискриминации по расовому признаку. Даже в наши дни в США, которые учат весь мир толерантности, не принимают никаких усилий для того, чтобы отменить сотни расистских законов, которые и по сей день имеют юридическую силу на территории таких штатов, как Джорджия, Луизиана, Алабама, Миссисипи, Огайо, Кентукки, Вирджиния и Южная Каролина.

Показательная битва идет только лишь за монументы деятелям Конфедерации и полководцам, которые сражались против армии северян. Где-то их сносят, где-то местным удается их отстоять. При этом любые директивы из федерального центра или действия заезжих активистов вызывают у местных жителей не желание идти на историческое примирение, а только еще большую ожесточенность. Это еще сильнее увеличивает пропасть между южанами и остальными американцами.

Можно предположить, что именно из-за непризнания своего поражения и своей неправоты на американском Юге конфедератское наследие не только живо, но и популярно. Это часть ментальности южан: через эти убеждения они себя самоидентифицируют и во многом противопоставляют остальной Америке. Это своеобразная «родовая травма» американской государственности, которая не заживает уже более 150 лет. Вскроют ли ее или она закровоточит с новой силой, никто сказать не может, но то, что к ее заживлению нет никаких предпосылок, остается фактом.

В Америке продолжают сносить памятники сторонникам Конфедерации, участникам Гражданской войны 1861–1865 годов на стороне Юга. Их снос без согласия законодателей запрещен, но не всегда это останавливает активистов.

Некоторые эксперты считают, что идеи конфедерации до сих пор живы не в связи с ностальгией, не в связи с исключительно исторической памятью, а, скорее, связаны с хорошо финансируемым политическим движением. Это движение также поддерживает прибыльную конфедеративную мемориальную индустрию.

Напомним, что на Юге США до сих пор действует множество старых расистских законов. Например, в штате Вирджиния черные и белые граждане должны сидеть в разных железнодорожных вагонах. Также им запрещено вступать в брак друг с другом.