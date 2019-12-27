Террористы из ПНС Ливии угрожают российским журналистам

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии рыщут по страницам российских военных корреспондентов в социальных сетях и пишут комментарии с угрозами.

Военный корреспондент российского издания «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале скриншот с комментариями террористов в его личном Instagram-аккаунте.

«Чота ЦИПСО (Центр информационно-технологических спецопераций. — Прим. ФАН) ливийского ПНС активизировались и ну давай спамить мне под весенними постами из Бенгази в Инстаграме. Чуют за собой что-то, хайваны», — пишет он.

Журналист реагирует на подобные комментарии со стороны террористов с юмором.

Как оказалось, «в опале» у ПНС не только Александр Коц — подобной «критике» подвергся и Евгений Поддубный.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума считает, что агрессия в отношении российских журналистов очевидна и понятна, так как российские военкоры — это единственный серьезный источник альтернативной информации из полей в настоящее время.

«Так уж получилось, что профессионализм моих коллег, их отвага, осведомленность и присутствие в центре событий наложились на постоянно обсасываемую западными СМИ историю с вездесущими ЧВК «Вагнера». Учитывая, что проверять информацию нынче не в моде и люди кушают все, что им дают, даже не принюхиваясь к блюду, выдать Коца, [военкора Кирилла] Романовского или Поддубного за наемников сам бог велел. Тем более что им так и не удалось отыскать и продемонстрировать миру реальных российских наемников, как и российских хакеров и гэрэушников-отравителей», — убежден Аббас Джума.

По мнению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, вся эта информационная кампания со стороны так называемого Правительства национального согласия связана с тем, что ПНС очень уж хочется обвинить Россию во вторжении во внутренние дела Ливии.

«Да я понятия не имею, что они там хотят найти. Но еще весной, когда я работал в Ливии, они окрестили меня российским наемником. Может, по старой памяти на волне хайпа с «группой Вагнера» из старых запасов подняли мои фотографии. Чтобы проиллюстрировать «российское вторжение», — рассказал военкор в эксклюзивном комментарии ФАН.

Военный корреспондент Олег Блохин отмечает, что распространение подобного рода фейков — это особенность работы «диванных войск» ПНС Ливии.

«Они кидают абы какие фейки: русские и русские, чевэкашник так чевэкашник… У меня есть фотографии, где я в военной форме, так почему бы не вкинуть такой фейк, будто бы я из «Вагнера»? Народ схавает. Хотя большинство уже не хавает. Когда меня в подобном обвинили CNN, я записал обращение. И их же (CNN. — Прим. ФАН) подписчики написали: мол, это Блохин, с чего вы взяли, что он чевэкашник. Им нужно что-то показывать, вот они и берут «что-нибудь». Схавают в первое время хотя бы люди — и хорошо, работа выполнена, можно денежку свою получать. У них нет задачи какой-то по фактажу, у них задача — накинуть говно на вентилятор, и все, так прокатит. Это их стиль работы», — утверждает российский военкор.

Ранее ФАН публиковал материал с подробным разъяснением инцидента с фейком журналистки CNN Клариссы Уорд, которая причислила военкора Олега Блохина к ЧВК «Вагнера». Он выразил удивление, почему его «трудоустроили» бойцом ЧВК «Вагнера», и передал личный привет Клариссе Уорд, назвав ее «тупой овцой из конченой помойки».

По сообщениям некоторых СМИ, в операции против террористов участвует ЧВК «Вагнера», однако доказательств этому на данный момент нет.