Украинские шахтеры отказываются подниматься на поверхность, пока им не выплатят зарплату

Киев, 27 декабря. Четверо украинских горняков в Донецкой области отказываются подниматься на поверхность, пока им не выплатят долги по зарплате. Об этом в пятницу заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Вчера семь шахтеров остались в шахте после первой смены. Сейчас под землей находятся четыре горняка. Шахтеры не получили заработную плату за октябрь, ноябрь. Хотя пора рассчитываться с людьми за декабрь», — пишет он в Facebook.

Волынец отметил, что возле шахты работают спасатели. Кроме того, для горняков было организовано питание и медосмотр.

Украинские горняки еще в октябре заявляли о планах устроить всеукраинский протест с требованием выплатить долги по зарплате. По состоянию на сентябрь долг перед шахтерами составлял более 800 млн гривен (34,35 млн долларов). В отдельных случаях зарплата горнякам не выплачивалась в полном объеме с июня 2019 года.

23 декабря отключили электроэнергию на шести шахтах «Львовугля», в результате чего началось затопление выработок. Отключение связано в связи с долгами предприятия перед энергетиками. «Львовугль» должен был заплатить 22 млн гривен (94 тыс. долларов) за декабрь и январь, однако так этого и не сделал.

Отметим, что ситуация в украинской энергетической сфере усугубляется тем, что Киев отказывается покупать уголь у России и у предприятий, находящихся на неподконтрольной территории. Вместо этого страна покупает дорогой уголь за границей — у США и ЮАР.