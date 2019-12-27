Турция продолжает переброску боевиков для помощи ПНС Ливии через аэропорт Туниса

Москва, 27 декабря. Турция продолжает перебрасывать боевиков из Сирии для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В качестве перевалочного пункта для доставки террористов в Ливию используется Тунис.

По данным портала FlightRadar24, Airbus A-320-214 Ливийских авиалиний вылетел из тунисского аэропорта «Сфакс» в пятницу и сел в ливийском аэропорту «Мисурата».

Второй самолет с боевиками вылетел из аэропорта Туниса и прибыл в Триполи, захваченный боевиками ПНС Ливии.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Турция перебрасывает боевиков в Ливию через тунисский аэропорт.

Анкара обеспечивает переброску террористов запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 через Тунис. Оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города Митига, Мисурата и Зуваре.

Кроме того, Турция активно снабжает террористов из ПНС Ливии, уличенных в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство», «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1, военной техникой, оружием, боеприпасами и инструкторами, об этом стало известно по итогам расследования Федерального агентства новостей.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган не отрицает, что Анкара активно помогает боевикам из ПНС Ливии. Он заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом.

По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтара активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.