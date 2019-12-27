ВКС РФ получат 12 дивизионов зенитных комплексов С-350

Москва, 27 декабря. Воздушно-космические силы России получат 12 дивизионов новейших зенитных ракетных систем С-350. Об этом заявил начальник военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитных ракетных полков. Ляпоров подчеркнул, что в настоящее время завершается «прием в состав учебного центра академии ВКО первого зенитного ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков».

Генерал-лейтенант рассказал, что если на вооружение поступит комплекс С-350, то эффективность борьбы с крылатыми ракетами увеличится до 2,5 раза.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с постановкой на боевое дежурство ракетного стратегического комплекса «Авангард» 27 декабря в Ясненской дивизии Оренбургской области.