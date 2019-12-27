США просят РФ и Сирию остановить операцию в Идлибе ради спасения боевиков

Москва, 27 декабря. Соединенные Штаты должны прекратить вмешиваться в антитеррористическую операцию сирийской армии против боевиков в Идлибе, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Американский президент Дональд Трамп ранее обратился к Дамаску и Москве с призывом остановить операцию против террористов в Идлибе, он якобы беспокоится, что мирные жители могут пострадать. Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев уверен, что главу Белого дома волнуют жизни не гражданских, а боевиков.

«Американцы должны не вмешиваться в эту ситуацию, которая трех- или четырехсторонняя. Это район напряженности. Естественно, боевики и исламисты просят США помочь им и хоть как-то воздействовать на Россию и Сирию, чтобы мы перестали их уничтожать», — сказал Хатылев в беседе с «ПолитЭкспертом».

Правительство Сирии заранее предупредило жителей о проведении операции в Идлибе, чтобы все сирийцы успели покинуть опасную зону, поэтому «беспокойства» Трампа выглядят крайне сомнительными. Таким образом Вашингтон в очередной раз показал, что переживает за боевиков и, чтобы спасти их, готов на любые шаги.

«Это очередная эскалация конфликта и мольба американцев не вмешиваться. Смена риторики произошла из-за того, что у американцев что-то не получается, либо пошло не по плану», — считает Хатылев.

Ранее сообщалось, что военнослужащие сирийской армии освободили более 40 деревень в провинции Идлиб от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России) и других террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.