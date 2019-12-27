Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз

Москва, 27 декабря. Правительства Катара и Российской Федерации подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.

В дипведомстве Катара отметили, что с целью укрепления дружеских двусторонних отношений Москвы и Дохи было принято решение устранить все препятствия на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан.

«В здании Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран», ― сообщили в посольстве.

Граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без лишних формальностей при условии действия их заграничных паспортов. Срок поездки не должен превышать 90 дней.

Ранее стало известно, что россияне получат возможность оформлять сразу пятилетнюю шенгенскую визу по новым правилам. Совет Евросоюза еще в июне этого года одобрил поправки к визовому кодексу, которые определяют порядок получения шенгенских виз на длительный период. Согласно им, визы на три или четыре года больше не будут выдаваться. Теперь визы будут действовать год, два или пять лет. Поправки вступают в силу с 2020 года.