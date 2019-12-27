Донбасс сегодня: ДНР под огнем тяжелых минометов, грузовик ВСУ подорвался на мине

Донбасс, 27 декабря. Украинские войска усилили обстрелы ДНР. Националисты спровоцировали гибель двоих военнослужащих ВСУ. В передовых частях украинской армии вспышка инфекции, есть подозрения на холеру. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В прошедшие сутки подразделения Операции объединенных сил совершили 15 обстрелов территорий народных республик Донбасса: 2 по ЛНР и 13 по ДНР. Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и гранатометов, активно применялось стрелковое оружие. В зоне обстрелов находились девять населенных пунктов, включая крупные города Горловку и Донецк.

ВСУ провели обстрел ДНР с целью сокрытия потерь

Руководство 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ попыталось спровоцировать Народную милицию ДНР на ответный огонь в целях скрыть чрезвычайное происшествие среди личного состава. О подробностях случившегося рассказал представитель оборонного ведомства ДНР Дмитрий Астрахань.

Накануне происшествия командир бригады Максим Марченко лично дал разрешение группе националистов минировать территорию на передовой с условием предоставления карт минных полей, однако сведения о расположении опасных предметов так и не были предоставлены. В результате грузовик украинских военных, развозивший снаряды на позиции, подорвался на противотанковом взрывном устройстве. Двое бойцов погибли, и двое получили ранения. Комбриг попытался скрыть очередные небоевые потери и дал команду на открытие огня по Старомихайловке (ДНР) с целью вызвать ответный огонь и списать гибель своих военнослужащих на обстрел со стороны дончан. Провокация не удалась, ответного огня ВСУ не дождались, и теперь штаб ООС вынужден скрывать незаконные действия Марченко, не желая подвергать его дисциплинарным взысканиям.

Рост небоевых потерь ВСУ

Несколько фактов небоевых потерь, ставших известными Народной милиции ЛНР, озвучил офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко. Так, группа солдат из 93-й бригады ВСУ подорвалась на собственноручно установленной мине. Информация стала известна от источника в штабе бригады. В результате один боец погиб и еще двое ранены. Размещение мины не было указано в карте минных полей. Комбриг Дмитрий Брыжинский скрывает факт потерь от вышестоящего руководства.

Кроме того, в расположении 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ военнослужащий получил ранение во время занятий по огневой подготовке. Командир бригады Артем Котенко также скрывает небоевую потерю.

От пищевого отравления пострадали военнослужащие 93-й бригады ВСУ, которые попали в госпиталь с инфекционными заболеваниями, вызванными употреблением загрязненной воды. В больнице Северодонецка находятся 20 военнослужащих соединения. Пятерых из них готовят к отправке в Харьков ввиду наличия симптомов холеры. В расположении бригады работают правоохранительные органы, которые выяснили, что поставку воды в подразделения осуществляет одно из частных предприятий Лисичанска. Такое количество пострадавших военнослужащих было невозможно скрыть, и руководство вынуждено доложить о потерях в штаб ООС.

Командование ОТГ «Север» пытается бороться с дезертирством

В Народную милицию ЛНР поступила информация о том, что командование оперативно-тактической группировки «Север» намерено выяснить точную картину наличия личного состава ВСУ на своих служебных местах. С этой целью созданы группы по проверке количества военнослужащих, проходящих по документам подразделений. Командиры опасаются увеличения случаев дезертирств в связи с наступающими новогодними праздниками. Оперативные группы также займутся проверкой наличия оружия и боеприпасов на складах частей и соединений.