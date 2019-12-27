Западные СМИ назвали новейшую российскую подлодку «рождественским подарком» для США

Москва, 27 декабря. Демонстрация новейшей российской атомной подводной лодки «Новосибирск» (проект 885М «Ясень-М»), которая на днях была спущена на воду, заставила Запад понервничать.

Ряд зарубежных СМИ с тревогой отметил превосходство субмарины над иностранными аналогами. Что, разумеется, обескуражило западные страны, пишет «ПолитРоссия».

«Россия ошеломила военный мир, представив свою самую современную атомную подводную лодку «Ясень-М», — пишет обозреватель британского таблоида Daily Express Джерард Каонга.

Он отметил, что подлодка может нести большой арсенал крылатых ракет, который в перспективе может быть расширен. Все это делает из «Новосибирска» самое смертоносное подводное судно в мире.

Денис Бедоя, обозреватель издания Infosurhoy, которое освещает события в Латинской Америке, в свою очередь отметил, что «Новосибирск» может нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон», а также самонаводящееся торпеды.

Немецкое издание Stern же оказалось больше впечатлено не вооружением подлодки, а ее относительно невысокой ценой. «Новосибирск» имеет те же характеристики, что и американские подлодки класса «Вирджиния», но стоит при этом в четыре раза дешевле.

«Новая российская подводная лодка России, выведенная из эллинга, стала страшным рождественским подарком для ВМС США», — пишет журналист Stern Гернот Крампер.

Американский портал Military Watch обеспокоен высокой маневренностью российской подводной лодки и ее радиолокационным возможностями, а китайский Kaixian отметил использование новейших технологий, которые делают субмарину быстрее и тише.