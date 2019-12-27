Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии

Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Участие в заседании приняли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы ряда российских ведомств.

По словам Пескова, в ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. По итогам телефонных разговоров президента РФ с зарубежными коллегами, которые состоялись в прошедшие дни, обсуждалась ситуация в Сирии. Особое внимание было уделено проблеме повышения террористической активности в Идлибе.

Еще одной важной темой заседания стала ситуация в Ливии. В ходе совещания глава государства высказался в поддержку международных усилий по урегулированию в стране.

«Затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», ― сообщил Песков.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, однако столица ― Триполи ― захвачена террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Военную поддержку боевикам ПНС Ливии оказывает Турция. Согласно результатам расследования Федерального агентства новостей, Анкара снабжает боевиков военной техникой, оружием, боеприпасами и инструкторами. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган не отрицает, что Анкара активно помогает ливийским боевикам из ПНС Ливии. Он заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом.

Для поддержки ливийских боевиков Турция также использует сирийских террористов. По данным источника ФАН, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.